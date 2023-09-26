Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов принял участие в заседании коллегии российского Министерства обороны, следует из фото и видео, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Накануне Силы специальных операций ВСУ сообщили, что Соколов был убит в ходе ракетного удара по Севастополю.

25 сентября ССО ВСУ заявили, что Соколов и еще 33 высокопоставленных офицера погибли в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ в аннексированном Крыму. Еще 105 человек получили ранения, а здание штаба не подлежит восстановлению, отметили в Киеве.

Минобороны России не комментировало эти заявления. В день удара ведомство сообщило о гибели одного военнослужащего, но затем уточнило, что считает его пропавшим без вести. Источник "Новой газеты. Европа" в Севастополе утверждает, что "могли пострадать десятки военных".

ВСУ атаковали штаб Черноморского флота РФ в пятницу, 22 сентября. В здание, судя по видео из открытых источников, попали как минимум две ракеты. Телеканал Sky News со ссылкой на источники в Воздушных силах Украины сообщал, что удар нанесли британскими Storm Shadow.

На следующий день начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки погибли девять офицеров РФ, два генерала получили тяжелые ранения. Сведениями о состоянии Соколова украинская разведка тогда не располагала, отметил Буданов.





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