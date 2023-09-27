В городе Аль-Хамдания на севере Ираке в результате пожара на свадьбе погибли по меньшей мере 120 человек, еще не менее 200 пострадали. Об этом сообщает Al Arabiya.

По предварительной информации, причиной пожара стало использование пиротехники во время свадебной церемонии. Это привело к возгоранию внутри зала, где проходило торжество. Часть помещения обрушилась.

Управление гражданской обороны Ирака отмечает, что в месте проведения мероприятия не соблюдались требования противопожарной безопасности. В частности, "свадебный зал был покрыт легковоспламеняющимися панелями".

Судя по рассказам очевидцев, гости оказались заблокированы в охваченном огнем помещении, лишь немногие смогли выбраться на улицу.

محافظ #نينوى نجم الجبوري للجزيرة: ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي #العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب. pic.twitter.com/66Kk6qS0Ma — صحيفة العربي (@Arabinew) September 27, 2023

Местные власти не исключают, что по мере разбора завалов число жертв увеличится. В организации Красного полумесяца Ирака сообщили, что речь может идти о 450 погибших и пострадавших.

Как уточняет Associated Press, в Аль-Хамдании живут преимущественно христиане, и пожар произошел на свадьбе членов этой общины.

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