Нидерланды планируют поставить первые истребители F-16 в Украину в течение следующего года, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в интервью MSNBC.

Самолеты поступят в распоряжение ВСУ после того, как пилоты и технические специалисты пройдут необходимое обучение, подчеркнула министр. По ее оценкам, на это уйдет от шести до восьми месяцев.

"Эти вещи требуют времени. Я думаю, самое главное — это сигнал, который мы посылаем не только Киеву, но и Москве: мы здесь", — сказала Олленгрен. Она также призвала к скорейшему открытию в Румынии тренировочного центра для украинских военных.

Министр сообщила, что ВВС Нидерландов переходят на истребители F-35, поэтому могут безболезненно передать F-16. "Это превосходное вооружение! Вот почему так важно, чтобы они его получили", — отметила чиновница. По ее мнению, истребители F-16 сами по себе не выиграют войну для Украины, но помогут в противоракетной обороне страны.

О предоставлении ВСУ истребителей F-16 ранее объявили власти Нидерландов, Норвегии и Дании. К этому шагу несколько месяцев призывал своих западных партнеров президент Украины Владимир Зеленский. В августе он сообщал, что Нидерланды обязались передать 42 самолета, Дания — еще 19.

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