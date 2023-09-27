Некоторые наемники российской группировки "Вагнер", уехавшие в Беларусь, подписали контракты с российским минобороны и сейчас снова дислоцированы в Украине, заявил представитель командования Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Ранее о том, что боевики "Вагнера" снова появились на поле боя под Бахмутом в Донецкой области, рассказал телекомпании CNN оператор аэроразведки 92-й бригады ВСУ, сражающейся в этом районе.

"Бывшие сотрудники ЧВК "Вагнер" сейчас в самом деле присутствуют на территории Восточной группировки войск. Они участвуют в боевых действиях, — сказал Евлаш изданию "Украинская правда". — В частности, они поступают с территории Беларуси, где были их лагеря".

По его словам, сейчас отряды вагнеровцев расформировывают, и некоторые из них подписывают контракты с российским минобороны для участия в войне против Украины на различных должностях, в частности, на инструкторских. Часть же из них идет в обычные боевые подразделения.

"Они не несут такой угрозы как это было, например, еще год назад, из-за потери их главного главаря Евгения Пригожина", — добавил Евлаш.

Это первое официальное подтверждение со стороны Украины возвращения вагнеровцев на поле боя. До сих пор сообщения об этом распространяли в своих телеграм-каналах пророссийские военные блогеры.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), подобные сообщения свидетельствуют о том, что элементы группы "Вагнер" более не представляют собой единую силу. Это значит, что соединения, собранные из боевиков "Вагнера", вряд ли окажут заметный эффект на ход боевых действий, полагают эксперты.

По сведениям пограничной службы Украины, до недавнего времени на территории Беларуси находилось более 6 тысяч вагнеровцев. Сейчас, по информации службы, там остается порядка 500 наемников.

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