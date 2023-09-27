Германия откладывает отправку Украине ракет большой дальности Taurus из-за опасений прямой конфронтации с Россией, сообщает американская Wall Street Journal.

Причиной опасений является то, что Германии понадобится отправить в Украину специалистов для помощи на местах в эксплуатации и обслуживании этих довольно сложных ракетных систем.

Именно это, по мнению Берлина, может подтолкнуть Россию к прямой конфронтации с Германией.

Taurus — это немецкая версия ракет Storm Shadow и Scalp, которые Великобритания и Франция уже отправили в Украину, однако имеет важные отличия. Ее вес — 1400 кг, дальность — 500 км.

В ракете применены двуступенчатая боеголовка Mephisto и уникальный программируемый многоцелевой взрыватель, обеспечивающий детонацию на заранее выбранном этаже внутри атакованной структуры. TAURUS предназначена для преодоления плотной противовоздушной обороны за счет полета на очень малых высотах с учетом рельефа местности.

Эти ракеты помогли бы пополнить истощающиеся запасы ракет большой дальности у Украины, использующей их для точечных ударов по железнодорожным путям, складам боеприпасов и командным центрам в глубине территории, контролируемой Россией, пишет WSJ.

Немецкие власти заявили, что трехпартийное коалиционное правительство Германии в принципе одобрило поставку Taurus, но канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram