В ночь на 28 сентября недалеко от аэропорта Ташкента прогремел мощный взрыв на складе, сообщили в МВД Узбекистана. По данным республиканского министерства здравоохранения, в результате происшествия погиб один человек, 163 пострадали.

Взрыв произошел на складе, принадлежащем компании "Интер Логистика". Серьезно пострадали соседние дома, пишет узбекистанское издание Nova24 — взрывная волна выбила окна и двери в десятках квартир.

"Газета.uz" со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате взрыва погиб подросток — на него упала оконная рама. Информацию о гибели 17-летнего юноши подтвердили в Минздраве Узбекистана.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Появившиеся вскоре после взрыва сообщения в соцсетях о падении на склад самолета опровергли в МЧС Узбекистана. Nova24 отмечает, что в некоторых русскоязычных СМИ со ссылкой на МВД пишут, что причиной инцидента стала молния, однако, полагают узбекистанские журналисты, что это ошибка перевода.

Владельцы склада утверждают, что не хранили там легко воспламеняющиеся или взрывоопасные материалы.

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