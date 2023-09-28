Власти Северной Кореи на девятой сессии 14-го Верховного народного собрания КНДР официально закрепили в конституции страны политику наращивания ядерных сил, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи в четверг, 28 сентября.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын назвал внесение поправок "историческим событием". "Блестяще выполнена необходимая историческая и политическая задача, предназначенная гарантировать верховным законом республики ядерную политику нашего государства, ядерной державы в подлинном смысле этого слова", — сказал он.

Ким Чен Ын также призвал "ускорить модернизацию ядерного вооружения, чтобы удержать определенное преимущество в стратегическом сдерживании". Кроме того, в своем выступлении Ким Чен Ын призвал КНДР "и дальше укреплять солидарность со странами, выступающими против США и стратегии гегемонии Запада", и осудил трехстороннее сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией, назвав его "азиатской версией НАТО".