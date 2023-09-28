Президент РФ Владимир Путин объявил 30 сентября государственным праздником — в этот день год назад он вместе с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назначенными Кремлем главами "администраций" захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей Украины подписал договоры о "вступлении в состав России".

Из текста указа следует, что праздник официально будет называться Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Соответствующие изменения внесены в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

"Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", — говорится в пояснительной записке.

Инициатором появления в России нового государственного праздника был сам Путин — с таким предложением он выступил 12 сентября. Вскоре соответствующий законопроект был принят российским парламентом.

30 сентября 2022 года Путин, "главы" самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назначенные Россией "губернаторы" Запорожской и Херсонской областей подписали в Кремле договоры о присоединении оккупированных украинских территорий к России.

Формальным поводом для этого стали проведенные в четырех регионах "референдумы". Генеральная ассамблея ООН не признала их законными и призвала Москву отказаться от решения аннексировать оккупированные территории — соответствующую резолюцию поддержали 143 государства, в том числе Латвия. Против выступили, помимо самой России, Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия; еще 35 стран воздержались.

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