Почти все жители Нагорного Карабаха могут покинуть регион, спасаясь от последствий военной операции Азербайджана. Такое опасение высказал координатор по сотрудничеству с Южным Кавказом в министерстве иностранных дел Германии Робин Вагенер в интервью медиакомпании Table.Media вечером в четверг, 28 сентября.

"Уже несколько дней колонны автомобилей с десятками тысяч людей двигаются по дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению, — указал Вагенер. — Приходится опасаться, что в ближайшие дни к ним присоединится подавляющее большинство жителей, из-за чего Нагорный Карабах может почти обезлюдеть".

Несмотря на текущие мирные переговоры с Арменией, Азербайджан сделал ставку на военное решение, подчеркнул Роберт Вагенер, член партии "Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую коалицию Германии. "Многие жители Нагорного Карабаха больше не видят для себя безопасного будущего в регионе", — констатировал он.

Объявление о прекращении существования непризнанной НКР



Ранее руководство самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики" (НКР, Арцах) объявило, что она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

19 сентября Азербайджан, на территории которого, согласно международному праву, расположен Нагорный Карабах, начал военную операцию в регионе. Спустя сутки власти НКР объявили, что прекращают сопротивление.

На этом фоне началось массовое бегство из Нагорного Карабаха армян, опасающихся репрессий властей Азербайджана, в сторону Армении. Пресс-секретарь кабинета министров Армении Назели Багдасарян 29 сентября сообщила в Facebook, что по состоянию на 6.00 (5.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 84 770 человек".

Это около 70% от населения региона, составляющего 120 тысяч человек.

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