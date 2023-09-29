Украина была избрана в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии вместе еще с 10 государствами, говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном в четверг, 28 сентября.

"В состав Совета управляющих МАГАТЭ, состоящего из 35 членов, на период 2023-2024 гг. были избраны представители 11 стран. Вновь избранными членами Совета стали следующие государства: Алжир, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Эквадор, Индонезия, Республика Корея, Нидерланды, Парагвай, Испания и Украина", — сообщили в МАГАТЭ.

Countries newly elected by #IAEAGC to serve on the 35-member Board of Governors for 2023–2024: 🇩🇿 Algeria

🇦🇲 Armenia

🇧🇩 Bangladesh

🇧🇫 Burkina Faso

🇪🇨 Ecuador

🇮🇩 Indonesia

🇰🇷 Republic of Korea

🇳🇱 Netherlands

🇵🇾 Paraguay

🇪🇸 Spain

🇺🇦 Ukraine 🎉Congrats!

👉https://t.co/gEuUJHOCuY pic.twitter.com/gGbdBZ00iX — IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 28, 2023

Совет управляющих — один из двух руководящих органов МАГАТЭ. Он занимается финансовыми вопросами, нормами безопасности, а также назначает гендиректора агентства.

Зеленский назвал избрание Украины возможностью влиять на решения

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя объявление МАГАТЭ, заявил, что это дает Украине "реальные возможности влиять на принятие решений, обязательных для всех членов МАГАТЭ и всего международного сообщества".

"Будем делать все, чтобы реализовать первый пункт нашей Формулы мира — ядерную и радиационную безопасность. И гарантировать полное освобождение нашей Запорожской атомной станции от российских оккупантов и освобождение Украины и всей Европы от российского радиационного шантажа", — сказал Зеленский в ежевечернем обращении к согражданам.

МАГАТЭ призвало Россию покинуть Запорожскую АЭС



Параллельно страны — члены МАГАТЭ на ежегодной генеральной конференции в Вене приняли резолюцию с требованием к России немедленно вывести войска с Запорожской АЭС и вернуть станцию под контроль Украины.

Кроме того, резолюция требует предоставить свободный доступ ко всем помещениям станции для наблюдателей МАГАТЭ, постоянно дислоцированных на ЗАЭС. Резолюция была принята голосами 69 государств. Против проголосовали шесть стран, в том числе Россия, Китай и Иран. 32 страны, включая Пакистан и ЮАР, воздержались.

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