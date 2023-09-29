Удар по Севастополю может заставить российское командование перевести флот Новороссийск. Располагающаяся там военная база ни по размерам, ни по логистической инфраструктуре не сравнима с севастопольской. Означает ли это перелом в войне?
Во втором выпуске подкаста "Бэкграунд" журналист Delfi Лев Кадик отвечает на вопросы Дануты Дембовской о том, как может развиваться ситуация на фронте после удара Украины по Черноморскому флоту, и о том, как российское общество реагирует на потери, которые несут армия и флот РФ в Крыму.
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