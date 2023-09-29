22 сентября в здание Штаба российского Черноморского флота в самом центре Севастополя одна за другой попали две ракеты. Это самый свежий из серии ударов по Крыму — и все чаще можно услышать разговоры о том, что именно здесь будет новая "горячая точка" войны между Россией и Украиной. Что происходит с Крымом сейчас — и какое будущее ждет Черноморский флот РФ?



Удар по Севастополю может заставить российское командование перевести флот Новороссийск. Располагающаяся там военная база ни по размерам, ни по логистической инфраструктуре не сравнима с севастопольской. Означает ли это перелом в войне?

Во втором выпуске подкаста "Бэкграунд" журналист Delfi Лев Кадик отвечает на вопросы Дануты Дембовской о том, как может развиваться ситуация на фронте после удара Украины по Черноморскому флоту, и о том, как российское общество реагирует на потери, которые несут армия и флот РФ в Крыму.

Слушайте подкаст "Бэкграунд" о событиях, трендах, публикациях и открытиях, которые зацепили нас на этой неделе, на Spotify, Apple Podcasts или YouTube.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram