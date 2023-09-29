Президент Эстонии Алар Карис смягчил наказание еще одной осужденной, которая была приговорена к 8 годам лишения свободы за то, что позволила своей приемной дочери умереть от СПИДа, сообщает Err.ee.

В марте 2022 года Государственный суд вынес точку в деле Сирли Мяндмаа, утвердив ранее вынесенное судом первой инстанции наказание в виде 8 лет лишения свободы. Прокуратура обвинила женщину в том, что она лишила свою несовершеннолетнюю приемную дочь своевременного антиретровирусного лечения, которое могло бы предотвратить смерть ребенка от СПИДа.

Во вторник президент Эстонии Алар Карис решил помиловать Мяндмаа, снизив срок назначенного ей тюремного наказание до 4 лет. В законную силу решение вступило 27 сентября.

Помимо этого глава государства рассмотрел еще 18 ходатайств о помиловании, но все они были отклонены.

Среди тех, кто ходатайствовал перед президентом о помиловании, был в том числе Валерий Геймонен. В ноябре 2017 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ. Преступление было совершено в марте 2016 года в заброшенном депо на улице Раху в Ласнамяэ. В общей сложности, согласно обвинению, Валерий нанес 52-летнему Сергею 40 колото-режущих ран, три из которых оказались смертельными.

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