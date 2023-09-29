Андрей Наумов, которого украинская пресса обвиняла в коррупции, и который был уволен из СБУ еще в 2021 году, бежал из Украины за несколько часов до российского вторжения 24 февраля 2022 года.
Украина добивается его выдачи. Суд первой инстанции отклонил украинсккий запрос, и сейчас дело находится на рассмотрении апелляционного суда.
В Сербии Наумов был арестован прошлым летом при попытке выехать в Северную Македонию. В его автомобиле были обнаружены незадекларированные наличные: более 600 тыс. евро, около 125 тыс. долларов, а также драгоценные камни.
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