Aizvadītajā nedēļā Dānijā noslēgusies divus gadus ilgusī tiesvedība pret mākslinieku Jensu Hāningu (Jens Haaning), kuram bija jārada mākslas darbs Ālborgas modernās mākslas muzejam, izmantojot muzeja piešķirto naudu, taču viņš to paturēja un muzejā eksponēja tukšus gleznu rāmjus ar baltiem audekliem, nosaucot darbu "Paņem naudu un bēdz".

Tāpat mākslinieks – konceptuālists pauda, ka šie darbi ir komentārs par zemo atalgojumu, bet muzeja līguma neievērošana ir daļa no viņa darba.

Pirms diviem gadiem Hānings CNN pauda, ka no sava mākslinieciskā skatapunkta viņš spējis radīt daudz labākus darbus, nekā viņi (muzejs) spēja iedomāties. "Neuzskatu, ka esmu naudu nozadzis. Esmu radījis mākslas darbu, kas ir desmit vai pat simt reižu labāks, nekā tas, ko bijām plānojuši," medijam sacīja mākslinieks, uzsverot, ka nespēj saskatīt šajā rīcībā problēmu.

Šobrīd Hāninga darbs uzskatāms par daļu no tiem jaunāko laiku mākslas darbiem, kas uzdod jautājumu par mākslas darba vērtību un nosacījumiem, kas to rada. Kā līdzīgus piemērus var minēts vispasaules slavu guvušo Mauricio Katelāna pie sienas pielīmēto banānu, kā arī Benksija darbu "Meitene ar balonu" (Girl With Balloon), kas "pašiznīcinājās" jeb tika daļēji sasmalcināts uzreiz pēc pārdošanas izsolē.