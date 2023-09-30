В пятницу в Казани открылась очередная встреча так называемого московского формата, в рамках которого представители России, Ирана, Пакистана и ряда других стран проводят консультации по ситуации в Афганистане.

Как заявили в МИД России, главными темами встречи станут региональная безопасность, восстановление Афганистана и то, что там назвали созданием инклюзивного правительства в стране.

Соседи Афганистана весьма обеспокоены вопросами безопасности, учитывая, что в стране продолжают присутствовать радикальные группировки, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" (обе организации признаны в России террористическими и запрещены).

Несмотря на то, что официально "Талибан" тоже признан в России террористической организацией и запрещен, российские власти давно принимают у себя талибов как легитимных представителей Афганистана.

И сейчас в Россию снова прибыла их делегация во главе с министром иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

Что стало с Афганистаном при талибах



Талибы вернулись к власти в Афганистане в 2021 году, после того, как западная коалиция вывела оттуда свой контингент.

Вместе с иностранными военными страну покинули и десятки тысяч афганцев, опасавшихся прихода талибов. Еще тысячи хотели, но не смогли уехать.

Поначалу талибы декларировали, что будут проводить умеренную внутреннюю политику, но в действительности Афганистан очень быстро погрузился во мрак.

Талибы запретили афганским женщинам получать образование, гулять в парках, занимать определенные посты и выходить на улицу без паранджи.

Закрыты салоны красоты, запрещено публичное исполнение музыки, тысячи единиц музыкальных инструментов показательно сожжены.

С приходом талибов в Афганистане наркоторговля не исчезла. Она просто видоизменилась: талибы запретили производство героина, и оно действительно несколько снизилось, зато выросли производство и контрабанда метамфетамина, сообщило в этом месяце Управление ООН по наркотикам и преступности.

Законодательство страны приведено в соответствие с законами шариата, предусматривающими среди прочего публичные наказания (порки и отрезания конечностей) и публичные казни, первая из которых состоялась буквально в считанные месяцы после возвращения талибов к власти.

По сути, они не ввели ничего нового, а лишь вернулись к практике, которой следовали в первый период своего правления в 1996-2001 годах.

Главное отличие их нового воцарения — повсеместный голод. Известны случаи, когда афганцы продают свои органы и детей, в основном девочек, чтобы прокормить остальную семью.

По разным оценкам, после ухода западной коалиции работу потеряли порядка 700 тысяч афганцев.

До прихода талибов к власти примерно 75% государственных расходов Афганистана приходилось на иностранные гранты и гуманитарную помощь. Сейчас большая часть этих программ закрыта, а резервы центробанка Афганистана, находившиеся за рубежом, заморожены, потому что Запад отказывается признавать легитимность правительства талибов.

По данным ООН, 90% 38-миллионного населения страны живут за чертой бедности, две трети из них нуждаются в экстренной гуманитарной помощи.

Как функционирует "Талибан"

Талибы — сунниты, устанавливающие на подконтрольных им территориях нормы шариата.

Точная численность группировки неизвестна, но она функционирует согласно строгой иерархии, с верхушкой, состоящей из нескольких десятков человек.

Во главе организации стоят верховный лидер Хайбатулла Ахундзада и его правая рука Абдул Гани Барадар.

"Сегодня "Талибан" разделен на умеренных и сторонников жесткой линии, но руководство поддерживает сторонников жесткой линии", — говорит доктор Кристин Ченг из Королевского колледжа в Лондоне.

По сути, говорят эксперты, важнейшие решения принимает Хайбатулла Ахундзада.

Почему талибов принимают в Москве



Движение "Талибан" в России признано террористическим, и его деятельность на территории России запрещена.

С 2009 по 2020 годы в разных российских регионах возбуждались уголовные дела в отношении лиц, подозреваемых в связях с талибами.

При этом Кремль много лет поддерживает контакты с лидерами талибов.

Впервые представители "Талибана" участвовали в переговорах в Москве в ноябре 2018 года. Та встреча проходила за закрытыми дверями. Известно, что на ней присутствовал глава МИД России Сергей Лавров, но это не афишировалось.

В феврале 2019 года афганская делегация принимала участие в форуме "Межафганский диалог" в Москве, а в мае того же года Лавров уже открыто и лично принял талибов в Москве по случаю 100-летия установления дипотношений между странами.

Официально МИД России заявляет, что контактирует с талибами только в двух случаях: если есть угроза жизни или здоровью российских граждан, или с целью продолжения переговоров по урегулированию в Афганистане.

Однако летом 2021 года, после исхода сил НАТО и захвата Афганистана талибами Россия была чуть ли не единственной страной, которая не спешила эвакуировать своих дипломатов из Кабула.

Тогда же после переговоров с представителями талибов в Москве Лавров назвал их "вменяемыми людьми".

А посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов высоко отзывался о боевиках, взявших под свою защиту здание российского дипломатического представительства.

"Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные, встали по внешнему периметру посольства так, чтобы никто не мог к нам проникнуть — никакой террорист, никакой сумасшедший", — говорил он (цитата по РИА).

Многие эксперты признают, что Москва идет на контакт с талибами, потому что заинтересована в безопасности региона и контроле над наркотрафиком.

Но они также считают, что Кремль не хочет упустить возможность закрепить свое влияние на территориях, с которых неожиданно ушел Запад.

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