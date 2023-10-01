"В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. В последний раз губернатор сообщал об атаках дронов в начале июня.
Мэр Смоленска призвал жителей не покидать дома без необходимости.
"Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок. Не приближайтесь к местам падения БПЛА и не препятствуйте работе экстренных служб!" — говорится в заявлении Александра Новикова.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.