Минобороны России отчиталось о перехвате еще двух беспилотников самолетного типа над Смоленской областью. Перед этим регион атаковали еще три дрона.

"В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. В последний раз губернатор сообщал об атаках дронов в начале июня.

Мэр Смоленска призвал жителей не покидать дома без необходимости.

"Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок. Не приближайтесь к местам падения БПЛА и не препятствуйте работе экстренных служб!" — говорится в заявлении Александра Новикова.

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