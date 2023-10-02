По подсчетам украинского издания Defense Express, в сентябре российские войска применили против Украины 503 ударных беспилотника типа "Шахед-136". Это рекордное количество таких дронов, использованное российскими войсками с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд был в мае — 413 дронов за месяц.

Из 503 дронов, по данным украинских военных, 396 удалось сбить. Средний показатель эффективности украинской системы ПВО в отношении беспилотников — 78,7%. При этом, подсчитали в Defense Express, если российские войска использовали в атаке одновременно не более 20 дронов, то показатель эффективности украинской ПВО приближался к 100%.

Примерная себестоимость одного "Шахед-136", которые Россия закупает у Ирана, 20-40 тысяч долларов. Исходя из такой оценки, на атаки дронов Россия в сентябре потратила 10-20 млн долларов, пишет Defense Express. При этом стоимость ракет систем ПВО, которые Украине поставляют союзники, превышает 1 млн долларов за единицу.

"И это уже давно посчитали в Москве и явно будут масштабировать такие удары, использовать тактику концентрации большого количества "Шахед-136" в одном залпе и постоянного изменения вектора ударов", — отметили в Defense Express.

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