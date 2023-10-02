Приштина обвиняет Белград в намерении аннексировать северную часть Косово. Власти Косово заявляют, что Сербия готовит масштабный план по присвоению территорий, и недавнее нападение группы вооруженных сербов на севере страны является частью этого плана.

По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, такое утверждение основано на неких документах, конфискованных косовской полицией, однако он не пояснил, у кого именно эти документы были изъяты.

Север Косово населяют в основном этнические сербы, и Приштина неоднократно обвиняла Белград в попытках раскачать ситуацию в регионе.

Последнее и самое серьезное столкновение с косовской полицией произошло здесь на прошлой неделе. В нем участвовали около 30 вооруженных сербов.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии и признано независимым государством на международном уровне.

Независимость косоваров не признает сама Сербия и ее ключевые союзники Китай и Россия.

Из 1,8 млн человек, проживающих в Косово, 92% — этнические албанцы, и только 6% — этнические сербы. Но многие граждане Сербии считают земли Косова своими территориями и поддерживают политику властей по возвращению их под контроль Белграда.

Что произошло?

В конце сентября более 30 вооруженных боевиков вступили в бой с полицейскими Косово в деревне Баньска и забаррикадировались на территории Баньского монастыря.

В результате многочасовой операции полицейские освободили храм и взяли ситуацию под контроль. Один полицейский был убит и двое ранены, также погибли трое вооруженных сербов.

По словам косовской стороны, несколько боевиков взяты под стражу и конфискован арсенал оружия, которым, по их словам, можно вооружить сотни человек.

Премьер-министр Курти сообщил, что в распоряжении косовских властей также оказались документы, в которых изложен план по захвату деревни Баньска. Кроме того, по его словам, из них следует, что это была лишь одна из десятков запланированных провокаций в регионе.

Курти заявил, что Белград планировал аннексировать северную часть Косово в результате скоординированного захвата ряда объектов в регионе.

"Установление коридора в Сербию открыло бы путь для поставок вооружений и переброски личного состава", — написал косовский премьер в соцсети Х (бывший Twitter).

Сербская армия у границ Косово

После перестрелки в деревне Баньска Белград направил к границам Косово дополнительные войска и тяжелую технику.

В минувшие выходные США призвали Сербию отвести свои силы от территории косоваров. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал действия Белграда "крайне дестабилизирующими".

В понедельник командующий сербской армией Милан Мойсилович заявил, что численность сербских войск, дислоцированных вблизи границы с Косово, вернулась к "оперативной норме" — с 8350 до 4500 человек.

"Оперативный режим подразделений (сербской армии), которым поручено обеспечивать административную линию с Косово, вернулся в нормальное русло", — сказал Мойсилович.

При этом он выразил удивление тем, что некоторые страны, в частности, США, так обеспокоены наращиванием сил сербской армии у границ Косово.

По его словам, Белград всегда поступает так в ситуациях, когда есть угроза национальной безопасности.

Генерал напомнил, что в декабре 2022 года и мае 2023 года, во время, как он выразился, аналогичных кризисных моментов, Сербия размещала в проблемном регионе 14 тысяч военнослужащих — гораздо больше, чем данном случае.

Напряженность в отношениях существует как между Приштиной и Белградом, так и внутри Косово между албанским большинством и сербским меньшинством.

Многие годы под эгидой Евросоюза между сторонами идут переговоры о нормализации отношений, но прогресса почти не достигнуто.

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