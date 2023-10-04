Главный редактор канала RT, одна из главных российских пропагандисток Маргарита Симоньян предложила взорвать в небе над Сибирью ядерную бомбу, чтоб оставить мир без средств связи и вывести из строя все спутники на земной орбите. После вторжения России в Украину о возможном применении Москвой ядерного оружия говорят все стороны конфликта, а российская пропаганда то призывает к такому удару, то успокаивает аудиторию рассказами о его "безопасности".

Что предложила Маргарита Симоньян?

Неожиданное предложение прозвучало в последнем выпуске одной из ее авторских программ. По словам пропагандистки, об этой идее ей кто-то рассказал. Дословно этот фрагмент монолога звучал так: "Мне тут один умный человек рассказал то, о чем я даже не догадывалась и не знала. Если произвести в сотнях километров на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, то ничего страшного на земле не будет".

Из слов "умного человека" Симоньян вынесла, что "будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники, вот эта камера, на которую я сейчас снимаю, телефон, который рядом со мной лежит… И мы вернемся с вами в год какой-нибудь 1993-й — проводные телефоны, "двушечка" в телефоне-автомате".

"Я вам скажу: чудесно же жили, правда, я даже обрадуюсь", — продолжила она. Одновременно она видит наказание для "коллективного Запада", с которым, по ее версии, Россия воюет.

Отвечая на вопросы издания НГС, новосибирский физик Валерий Христофоров уточнил, что на самом деле последствия того, что предлагает сделать Симоньян, были бы намного ужаснее, в том числе и для населения Сибири.

Какую реакцию вызвала идея Симоньян о ядерном взрыве



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главред RT не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Кремля.

Мэр рискующего попасть в зону поражения Новосибирска Анатолий Локоть попробовал возразить Симоньян с позиций ученого: "Наверное, я, как физик по образованию, прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии, надо относиться очень ответственно".

Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова (КПРФ) расценила предложение пропагандистки как личное оскорбление. "Я настоятельно вам рекомендую вопросы, в которых вы не разбираетесь, обсуждать на кухне, а не в публичном пространстве", — сказала она в видеообращении к Симоньян.

Помощник одного из депутатов Мосгордумы Николай Королев сообщил в своих соцсетях, что обратился в правоохранительные органы с просьбами о проверке слов Симоньян. "Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений", — написал он, отметив, однако, что не ожидает наступления правовой ответственности для главы RT.

Как власти России рекламируют ядерное оружие

В 2018 году президент России Владимир Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на удар по российской территории. Именно тогда он произнес слова: "Мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут". Тогда это вызвало волну иронии и шуток в соцсетях.

Но после того, как в 2022 году Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину, ядерная риторика приобрела иное звучание. Всерьез грозить миру ядерным оружием, предостерегая от вмешательства в конфликт, российский президент начал уже в первые дни войны.

Чаще к этой теме стали обращаться и телевизионные пропагандисты, свидетельствуют данные Службы мониторинга "Би-би-си".

"По российскому телевидению за последние две недели двести раз сказали о том, что… возможно… и как нужно применять ядерное оружие, — говорил в июне 2023 года нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. — Двести раз. За две недели. Это уже похоже на рекламу собачьего корма. Нажмет Владимир Путин кнопку или не нажмет. Никто из нас не знает".

В том же июне широкий резонанс вызвала статья прокремлевского политолога Сергея Караганова "Тяжкое, но необходимое решение" в журнале "Россия в глобальной политике". Тем самым тяжким решением, к принятию которого он призывал, было применение тактического ядерного оружия.

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