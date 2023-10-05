Страны ЕС пришли к компромиссу в споре о реформе системы предоставления убежища в Европе. Как сообщило испанское председательство в Евросовете в среду, 4 октября, на встрече постоянных представителей в Брюсселе страны-члены смогли снять вопросы по так называемому кризисному регулированию, которое считается центральным элементом планируемой реформы.

Оно может быть использовано, например, в случае особенно сильного роста миграции для продления периода, в течение которого мигранты могут содержаться в условиях, сходных с заключением под стражу. Кризисный механизм также предусматривает, что люди, имеющие мало шансов остаться в ЕС, могут пройти ускоренную процедуру рассмотрения вопроса о предоставлении убежища непосредственно на внешней границе ЕС, и в случае отказа они будут немедленно высланы обратно. В целом планы реформы системы предоставления убежища в ЕС предусматривают многочисленные дополнения и ужесточения, направленные на ограничение нежелательной миграции.

Спор между Германией и Италией

Между Германией и Италией существовал спор о роли частных спасательных организаций в Средиземном море. В результате достигнутого компромисса, как сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники, правительству Италии удалось добиться исключения формулировки, согласно которой запрещалось использование кризисных мер, в качестве ответа на прибытие в страну большого количество мигрантов в результате проведения спасательных операций на море.

Германия долгое время блокировала принятие антикризисного регламента из-за соображений гуманитарного характера, но в конце сентября согласилась на первый компромиссный вариант. Комментируя это решение, министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что правительство ФРГ "упорно и успешно боролось за то, чтобы минимальные гуманитарные стандарты, такие как доступ к образованию и здравоохранению, не были ослаблены". Глава немецкой дипломатии добавила, что соглашение гарантирует, что антикризисное регулирование будет применяться "только в очень обоснованных случаях". Теперь переговоры по законодательному пакету могут быть продолжены в ускоренном режиме.

Реформа системы предоставления убежища, над которой ведется работа с момента кризиса с беженцами в 2015 году, должна быть принята до европейских выборов в июне 2024 года. Однако для этого странам ЕС еще предстоит согласовать законодательный пакет с Европарламентом, что также считается непростой задачей.

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