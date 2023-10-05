В результате обстрела Херсона российской армией утром 5 октября погибли два человека, сообщил в своем Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его данным, один из погибших — коммунальщик, обрезавший ветви деревьев. Глава военной администрации Херсона Роман Мрочко заявил, что жертвами атаки стали мужчина и женщина в возрасте около 50-55 лет.

Атака началась около 9:30 утра и велась из артиллерии, заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Как уточнил Мрочко, обстрелы велись с левого берега Днепра, который контролируют российские военные.

По обновленным данным, которые публикует Прокудин, удар пришелся по центру Херсона, погибли 54-летний мужчина и 60-летняя женщина. Еще один 54-летний житель города получил легкие ранения рук и ног, медики оказали ему помощь на месте.

Всего за минувшие сутки армия РФ обстреляла Херсонскую область 78 раз, выпустив в общей сложности 445 снарядов, ранее утром заявил Прокудин. Из них непосредственно по Херсону было выпущено 25 снарядов. По данным главы областной администрации, они попали в жилые кварталы и здание учебного заведения, два человека получили ранения.

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