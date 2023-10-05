Представители стран-союзниц Украины в течение месяца встретятся в Турции, чтобы обсудить формулу мира Владимира Зеленского и подготовку посвященного ей международного саммита, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ранее такие конференции прошли в Дании и Саудовской Аравии.

Основной темой встречи будет достижение прочного мира в Украине согласно плану, предложенному ранее президентом страны Владимиром Зеленским. Свою "формулу миру" он представил в обращении к участникам саммита G20, прошедшего осенью прошлого года.

Она включает, в частности, вывод войск РФ и восстановление территориальной целостности Украины, возвращение военнопленных и депортированных, учреждение трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины, обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности.

В Турции, пишет Bloomberg, будет обсуждаться, в том числе, глобальный саммит, который Киев планирует провести до конца года для укрепления поддержки "формулы мира".

Круг участников октябрьской конференции пока что окончательно не определен. На предыдущие встречи Киев и его союзники приглашали в том числе страны, занявшие нейтральную позицию относительно полномасштабного российского вторжения (например, Индию и Бразилию), чтобы у украинских властей была возможность прямо представить свою позицию.

Ранее аналогичные встречи высокопоставленных дипломатов и советников по нацбезопасности прошли в Копенгагене и Джидде. На последнюю из них приехали представители около 40 стран, в том числе США и КНР. Россию на обе встречи не приглашали, Кремль в ответ назвал их "нелегитимными".

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