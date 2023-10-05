В телах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и других людей, погибших в авиакатастрофе в Тверской области, обнаружены фрагменты ручной гранаты. Об этом на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, внешнего воздействия на самолет не было.

"Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством [частной военной] компании. Мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт — результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ", — сказал Путин.

Президент России отметил, что следствие по делу о крушении частного самолета Пригожина еще не завершено.

Путин также указал, что экспертиза на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших не проводилась.

"Мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена", — добавил Путин.

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