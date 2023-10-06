Варшава и Будапешт выступают категорически против предложенной Евросоюзом реформы. По словам лидеров Польши и Венгрии, компромисса по внесению изменений в правила по предоставлению убежища достичь не удастся, сообщает Euronews.

На саммите ЕС в Гранаде разгорелся острый спор по поводу миграции.

Польша и Венгрия выступают категорически против реформы, предложенной для выхода из сложившегося кризиса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что компромисс невозможен. При этом он обвинил партнеров по ЕС в том, что Будапешт и Варшаву принуждают к принятию предложений.

"Договоренности по миграции нет, потому что ранее мы решили, что этот вопрос будет регулироваться на основе соглашения, которое было изменено на прошлой встрече. Польшу и Венгрию это предложение не устроило, но его активно проталкивали", — отметил Орбан.

По словам венгерского премьера, после этого нет никаких шансов на достижение какого-либо компромисса или соглашения по миграции.

"Мы всегда последовательно говорим "нет". Мы против, и мы вместе с господином премьером представим эту позицию на международных встречах в рамках Европейского союза, в которых будем принимать участие", — добавил президент Польши Анджей Дуда.

Проект реформы предполагает изменение правил предоставления убежища в ЕС. Страны блока будут использовать механизм солидарности при распределении мигрантов. Выступающие против приема просителей убежища должны будут платить тем, кто их принимает.

Согласно действующему сейчас "Дублинскому регламенту" прошения о предоставлении убежища должны рассматривать государства ЕС, через которые на территорию Евросоюза въезжают мигранты. Но количество просителей сейчас столь высоко, что некоторые страны не справляются с потоком беженцев.

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