Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил нападения сектора Газа с мировыми лидерами, сообщила его канцелярия. Среди собеседников по телефонным переговорам — президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Все лидеры выразили однозначную поддержку праву Израиля защищать себя настолько, насколько это необходимо", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра, которое опубликовала The Times of Israel.

Папа римский Франциск призвал к прекращению вооруженных нападений. "Стоит понимать, что терроризм и война не приводят к каким-либо решениям. Война — это поражение!", — написал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за президентом Джо Байденом осудил нападение на Израиль со стороны террористов ХАМАС.

"Никогда не может быть оправдания террору. Мы остаемся солидарны с правительством и народом Израиля и выражаем наши соболезнования в связи с гибелью израильтян в результате этих атак", — отмечается в заявлении, размещенном на сайте государственного департамента.

США поддерживают Израиль в его праве на самооборону и намерены поддерживать связь с властями страны, подчеркивается в сообщении.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что поговорила с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, выразив свою поддержку. ЕС скорбит по жертвам "бессмысленных нападений", подчеркнула она. "Израиль имеет право защищать себя — сегодня и в ближайшие дни. Европейский союз поддерживает Израиль", — написала Урсула фон дер Ляйен.

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