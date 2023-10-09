Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовное дело о госизмене против адвоката и бывшего участника телешоу "Что? Где? Когда?" Ильи Новикова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии ФСБ, после начала полномасштабного вторжения в Украину Новиков уехал из России, вступил в ряды сил территориальной обороны и до сих пор воюет против РФ. Спецслужба утверждает, что юрист "прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой".

В декабре 2022 года стало известно, что Новикова объявили в России в федеральный розыск, при этом в карточке в базе МВД не уточнялось, по какой статье возбуждено дело. Незадолго до этого юриста объявили "иноагентом", а в июне его лишили адвокатского статуса в РФ.

"Идите н***й", — прокомментировал новость о возбуждении дела о госизмене Новиков в соцсети X (бывший Twitter).

Новиков в качестве адвоката участвовал во многих резонансных процессах в России: в частности, он защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко, украинского режиссера Олега Сенцова, чеченского правозащитника Оюба Титиева, активиста Егора Жукова, "Фонд борьбы с коррупцией" и общество "Мемориал".

С 2021 года Новиков живет в Украине, где получил адвокатский статус. В частности, он представляет в суде интересы экс-президента страны Петра Порошенко.

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения юрист вступил в территориальную оборону Киева. По словам Новикова, после окончания российской оккупации части Киевской области весной 2022 года он вернулся "к цивильной жизни и работе".

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