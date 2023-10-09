В результате землетрясения на западе Афганистан погибли по меньшей мере 2445 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя движения "Талибан", контролирующего власть в стране.

По словам представителя министерства "Талибана" по стихийным бедствиям Джанана Саика, пострадали более двух тысяч жителей страны (ранее сообщалось о более чем 9 тысячах раненых). Он также заявил, что в результате землетрясения были разрушены или повреждены 1320 домов.

В ходе пресс-конференции Саик также сообщил, что в пострадавших районах работают десять спасательных бригад. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что число погибших и пострадавших может вырасти — как и по итогам продолжающейся поисковой операции, так и из-за низкого качества работы местных медицинских учреждений.

В воскресенье, 8 октября, стало известно о землетрясении на западе Афганистана, недалеко от границы с Ираном. По данным Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составляла 6,3.

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