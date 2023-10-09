Утром 7 октября боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" атаковали Израиль. Представители израильских властей заявили, что страна находится "в состоянии войны" впервые за полвека. Delfi рассказывает, что известно о ситуации к 14:00 понедельника.

Что случилось

Официальный представитель Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильским войскам удалось восстановить контроль над граничащими с сектором Газа населенными пунктами, однако там могут оставаться некоторые боевики. "В настоящее время мы проводим обыски во всех населенных пунктах и зачищаем территорию", — сказал он, отметив, что отдельные боевые действия продолжаются.

По словам Хагари, в ряды армии призваны рекордные 300 тысяч резервистов. Это может означать подготовку к крупной наземной операции, хотя официально о ее начале пока что не сообщали. "Мы переходим в наступление", — заявил, тем не менее, представитель ЦАХАЛ. Ранее о возможной полномасштабной операции в секторе Газа писала газета The Washington Post со ссылкой на источники в американских властях.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о "полной блокаде" сектора Газа в рамках борьбы с боевиками ХАМАС. "Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все будет закрыто. Мы боремся с животными в человеческих обличиях и будем действовать соответствующим образом", — заявил глава военного ведомства.

Выпущенная из сектора Газы ракета упала на территории аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, следует из публикаций в соцсетях. Как отмечает Times of Israel, официальных сообщений о пострадавших и поврежденных объектах пока что не поступало.

תיעוד: נפילת רקטה ליד נתב"ג במטח למרכז, אין נפגעים • בשדרות — נפילה בחצר בית, אין נפגעים בגוף@Doron_Kadosh @ShaniRami pic.twitter.com/1jZPaA5LQm — גלצ (@GLZRadio) October 9, 2023

В свою очередь, израильская авиация объявила о нанесении "широкомасштабных" авиаударов по сектору Газа. Среди уже пораженных объектов, утверждает ЦАХАЛ, склад боеприпасов ХАМАС и вход в подземный тоннель, которым пользуются боевики.

Представители террористических организаций также заявили об обстреле израильских городов Ашдод и Ашкелон. В общей сложности пять человек получили ранения. По меньшей мере три взрыва прозвучали в Иерусалиме.

Что известно о жертвах

Официальные лица не предоставляли обновленную статистику: израильские власти по-прежнему говорят о примерно 700 погибших и 2300 раненых со своей стороны, представители Палестины — о примерно 500 и 2750 местных соответственно. Еще 130 человек, по словам боевиков из ХАМАС и "Исламского джихада", взяты в заложники.

Даниэль Хагари из ЦАХАЛ уточнил, что среди погибших — 73 сотрудника сил безопасности. В свою очередь, израильские военные уничтожили "сотни палестинских боевиков", добавил официальный представитель армии страны.

Четверо израильских заложников погибли в результате авиаударов по сектору Газа, утверждает представитель ХАМАС. "Бомбардировки оккупационных войск в секторе Газа привели к гибели четырех вражеских пленников и мученической смерти их похитителей", — цитирует его заявление издание Times of Israel.

Ранения в ходе атаки ХАМАС получил несовершеннолетний гражданин Украины, сообщил официальный представитель МИД страны Олег Николенко. По его словам, мальчика удалось вывезти из города Седрот, сейчас он находится под опекой посольства и врачей. Украинское внешнеполитическое ведомство также проверяет информацию о возможной гибели двух граждан страны в Израиле и одного в секторе Газа.

Что говорят за рубежом

Обострение арабо-израильского конфликта обсудили президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси и президент ОАЭ шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян. В заявлении канцелярии египетского лидера сообщили, что стороны согласились с необходимостью "продвигать дипломатические усилия, направленные на деэскалацию насилия и защиту гражданского населения", а также достижение "всеобъемлющего, справедливого и постоянного мира".

Иран отверг обвинения в причастности к атаке ХАМАС. "Обвинения, связанные с ролью Ирана, основаны на политических причинах", — заявил официальный представитель МИД страны Насер Канани. По его мнению, палестинцы без какой-либо помощи со стороны Тегерана располагают "необходимым потенциалом и волей для защиты своей нации и восстановления своих прав". Ранее о причастности иранских военных к планированию и организации операции против Израиля со ссылкой на собственные источники писала газета The Wall Street Journal.

Главное управление разведки Минобороны Украины обвинило власти РФ в передаче боевикам ХАМАС трофейного оружия, захваченного в ходе вторжения в Украину. По мнению спецслужбы, Москва планирует начать кампанию по дискредитации Киева, чтобы сократить западные поставки в рамках оказания военной помощи. Каких-либо однозначных доказательств ГУР не приводит. В то же время провоенные российские Telegram-каналы действительно пишут о том, что в атаке на Израиль якобы использовали оружие, купленное у украинцев на черном рынке (веских доказательств также не приводится).

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