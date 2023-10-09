Представитель военного крыла ХАМАС заявил, что боевики начнут убивать заложников, если Израиль будет вести новые бомбардировки гражданских домов без предварительного предупреждения.

Абу Обайда заявил, что сейчас они держат пленников в безопасности, и в случае их убийства вина будет лежать на израильской армии, наносящей удары в том числе по домам мирных жителей, сообщает Русская служба BBC.

"За любой удар удар по невинным мирным жителям мы будем с сожалением казнить одного из содержащихся у нас пленников и мы будем вынуждены транслировать эту казнь", — цитирует Al Jazeera Абу Обейду. В ХАМАС считают, что ответственность за казни заложников ляжет на Израиль и его лидеров.

Накануне вечером представители ХАМАС сообщили, что они захватили на территории Израиля около 100 человек, в движении "Исламский джихад" заявили еще о 30 заложниках. Этих людей отправили в сектор Газа. В понедельник представитель ХАМАС сказал, что четверо заложников погибли в результате израильских ударов.

По данным агентств Reuters и Xinhua, ХАМАС ведет переговоры с Катаром об обмене захваченных в Израиле женщин и детей. От Израиля требуют взамен освободить 36 палестинских женщин (по информации Reuters — 36 женщин и подростков), содержащихся в тюрьмах Израиля. Издание The Times of Israel опровергло эту информацию со ссылкой на израильского чиновника.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram