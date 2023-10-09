Утром 7 октября боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" атаковали Израиль. Представители израильских властей заявили, что страна находится "в состоянии войны" впервые за полвека. Delfi рассказывает, что известно о ситуации к 21:30 понедельника.

Что случилось

В понедельник, 9 октября, ЦАХАЛ продолжил наносить "широкомасштабные" удары по сектору Газа, где укрываются напавшие на страну боевики ХАМАС и "Исламского джихада".

Сотни израильтян продолжают искать своих родных и близких, пока власти составляют более или менее точный список тех, кто мог попасть в заложники к палестинцам на территории сектора Газа после нападения на юге Израиля в субботу.

Днем появилась информация о том, что Катар, взяв на себя роль посредника и координируя свои действия с США, ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников. Однако позже Израиль заявил, что не ведет никакие переговоры.

Израиль решил, что его нападения на террористические объекты в секторе Газа будут осуществляться с большой силой и широтой, даже ценой нанесения вреда израильтянам, находящимся в плену в секторе Газа, сообщил журналистам высокопоставленный источник в правительстве. Об этом сообщило издание The Times of Israel. Источник издания уточняет, что если Израиль будет располагать точной разведывательной информацией о местонахождении израильских пленников, он, конечно, воздержится от нападения именно в этом конкретном месте. Но до тех пор, пока такой информации не будет, все объекты Хамаса будут атакованы.

Портал Times of Israel со ссылкой на несколько источников пишет, что израильские военные сменили тактику и больше не предупреждают жителей Газы о месте нанесения ударов

Позже представитель военного крыла ХАМАС Абу Обайда заявил, что боевики начнут убивать заложников, если Израиль будет вести новые бомбардировки гражданских домов без предварительного предупреждения, сообщила Русская служба BBC.

Один из ключевых вопросов — поддержат ли ХАМАС не только на словах, но и действиями другие подобные группировки, а также государства?

В понедельник днем Израиль заявил, что развернул войска в ожидании возможного вторжения из Ливана ЦАХАЛ утверждал, что в северные районы страны проникли неизвестные, которые были убиты. Однако представители базирующейся в Ливане исламистской организации "Хезболла" в комментарии Reuters отвергли причастность к инциденту.

По сообщению израильских военных, для ударов по территории Ливана были задействованы вертолеты.

Ливан не желает быть втянутым в продолжающийся конфликт между Израилем и движением ХАМАС, заявил, в свою очередь, в понедельник назначенный премьер-министром Ливана Наджиб Микати, сообщило BBC со ссылкой на государственное информационное агентство NNA. "Мы не хотим, чтобы Ливан был втянут в продолжающуюся войну, и мы работаем над этим", — сказал Микати в понедельник на встрече с министром иностранных дел Ливана Абдуллой Бу Хабибом, добавив, что одним из приоритетов ливанского правительства является "поддержание безопасности и стабильности на юге Ливана".

В понедельник заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер вновь заявил, что, хотя США считают Иран причастным к атакам ХАМАС на Израиль, на данный момент у США нет "прямой информации", связывающей Тегеран с этими атаками. Представительство Ирана при ООН отвергло сообщения о том, что Тегеран принимал участие в планировании нападения на Израиль

Что известно о жертвах

С начала атак ХАМАС в Израиле убито более 900 человек, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на израильские СМИ. Позже эти данные CBS подтвердил представительства посольства Израиля.

Палестинские власти, в свою очередь, сообщают, что в секторе Газа в результате ответных ударов погибли около 600 человек.

Иностранные государства собирают данные о своих гражданах, погибших или пропавших без вести в Израиле. Официально подтверждено, что в Израиле погиб один гражданин России, четверо числятся пропавшими без вести.

Подтверждено также, что в Израиле погиб один шотландец. Известно, что более 10 британцев предположительно мертвы или пропали без вести.

США подтвердили, что погибли девять американских граждан.

Что пишут в СМИ

Израильское издание Ynet пишет, что египетская разведка якобы предупреждала израильские власти о готовящейся со стороны движения ХАМАС атаки, сообщила Русская служба BBC.

Глава разведывательной службы Египта Аббас Камель говорил, что в районе сектора Газа готовится "что-то необычайно ужасное", пишет издание. Камель, как сообщает Ynet, был ошеломлен пассивной реакцией израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Тот якобы ответил, что силы ЦАХАЛ сосредоточены на борьбе с терроризмом на Западном берегу реки Иордан.

Офис премьер-министра Израиля уже дал резкий ответ на эту публикацию. Она в специальном заявлении названа "некорректной и ошибочной" и даже "ложью".

Что говорят за рубежом

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал переговоры с лидерами Франции, Великобритании и США по поводу кризиса, вызванного внезапным нападением ХАМАС на Израиль.

"Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия едины", — говорит он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который посетил немецкий город Гамбург для переговоров.

"Нельзя допустить, чтобы это переросло в пожар в регионе", добавляет Шольц.

В свою очередь, министр иностранных РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсекретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что Россия призывает палестинцев и израильтян в первую очередь прекратить боевые действия, а затем решать остальные вопросы. "Что касается посреднических усилий, то, прежде всего, сами стороны должны прекратить боевые действия. Все остальное может решаться уже затем в нормальной, невоенной обстановке", — сказал Лавров. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "инициатива может быть только одна — решения об урегулировании палестинской проблемы, которые были приняты в ООН. Это предполагает сосуществование двух государств в мире и безопасности, добрососедстве — Израиля и Палестины".

Во вторник, 10 октября министры иностранных дел стран ЕС встретятся во вторник для обсуждения ситуации в Израиле.

В понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и ряд министров иностранных дел стран ЕС находились в Омане для проведения давно запланированных переговоров с региональными лидерами, входящими в Совет сотрудничества стран Персидского залива.

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