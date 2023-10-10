Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024 — 2026 годы, избранных Генассамблеей, Российской Федерации нет, отмечает Korrespondent.net.
Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соперничала именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.
Ранее сообщалось, что дипломаты РФ распространяют среди членов ООН документ с просьбой поддержать возвращение России в Совет ООН по правам человека.
Как известно, 7 апреля 2022 года Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека из-за полномасштабной войны в Украине. Соответствующее решение поддержали 93 страны, 24 государства проголосовали против и 58 воздержались.