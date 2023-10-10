Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ООН) во вторник, 10 октября, не поддержала избрание России членом Совета Организации по правам человека. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Совета в соцсети Х.

Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024 — 2026 годы, избранных Генассамблеей, Российской Федерации нет, отмечает Korrespondent.net.

Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соперничала именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что дипломаты РФ распространяют среди членов ООН документ с просьбой поддержать возвращение России в Совет ООН по правам человека.

Как известно, 7 апреля 2022 года Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека из-за полномасштабной войны в Украине. Соответствующее решение поддержали 93 страны, 24 государства проголосовали против и 58 воздержались.

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