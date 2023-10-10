10 октября израильские войска очистили расположенный недалеко от границы с сектором Газа кибуц Кфар-Аза от боевиков ХАМАС. В кибуце обнаружены тела 200 убитых израильтян, в том числе младенцев и детей.

До утра вторника в кибуце продолжались бои. К середине дня, когда войска Израиля выбили террористов ХАМАС из Кфар-Азы, на место прибыли журналисты.

На месте были обнаружены тела 200 израильтян, в том числе 40 детей, сообщили спасатели из организации ZAKA. Генерал-майор ЦАХАЛ Итай Верув, которого цитирует агентство Reuters, назвал нападение в Кфар-Азе "резней". "Вы видите младенцев, матерей, отцов в их спальнях, в комнатах безопасности, и то, как их убивает террорист, — сказал генерал. — Это не война, это не поле битвы. Это резня".

Как отмечает Би-би-си, первой линией обороны Кфар-Азы были его жители с военным опытом, которые патрулировали кибуц по периметру. Они были убиты боевиками ХАМАС, после чего нападавшие ворвались в кибуц, сжигая дома и убивая целые семьи. Израильский офицер сообщил корреспонденту Би-би-си, что некоторые из погибших были обезглавлены.

Жители кибуца были готовы к периодическим ракетным обстрелам с тех пор, как ХАМАС в 2007 году захватил контроль над Газой. Во всех домах были укрепленные комнаты безопасности, бетонные укрытия можно было легко найти и вблизи любых открытых площадок и лужаек кибуца. Но никто не ожидал, что ХАМАС сможет прорвать оборону Израиля и убить так много людей.

По данным на вечер вторника, 10 октября, количество убитых в результате атаки ХАМАС израильтян превысило 1000 человек. В результате ответных бомбардировок сектора Газа убиты как минимум 700 палестинцев.

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