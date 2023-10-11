Министерство внутренних дел Литвы предложило выдавать виды на жительство гражданам Беларуси, которые не могут безопасно вернуться в свою страну, на более длинный срок, сообщает LRT.

Согласно поправке к закону "О правовом статусе иностранцев", которую предложила глава МВД Агне Билотайте, белорусы смогут получить ВНЖ сразу на три года, а не на один, как сейчас.

"Ситуация в Беларуси не меняется. Белорусы, спасающиеся от репрессий режима, до сих пор не могут безопасно вернуться в страну. Наша приверженность оказанию помощи гражданам Беларуси остается твердой и будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо", — заявила Билотайте.

Аналогичная норма, отмечает LRT, будет применяться ко всем иностранцам, которые не могут вернуться на родину — их преследуют недемократические режимы, они пострадали или могут пострадать от репрессий со стороны властей своих стран.

Принятие предлагаемой поправки, по мнению министра, помогло бы решить и проблему с выдачей проездного документа для преследуемого лица. Сейчас эти люди могут получить так называемый "паспорт иностранца" только на срок действия ВНЖ. Это особенно актуально для белорусов, которые в соответствии с недавним указом Александра Лукашенко должны приезжать в Беларусь для получения паспорта.

Новую норму предлагается применить в том числе в отношении заявителей, которые уже подали прошение о предоставлении ВНЖ, но не получили документы. В сообщении МВД подчеркивается, что принятие предложения ведомства также снизит нагрузку на Департамент миграции.

Поправку в будущем предстоит рассмотреть литовскому Сейму. По данным МВД, в стране живет более 700 граждан Беларуси, которые получили ВНЖ из-за репрессий со стороны режима в Минске.

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