Лидер словацкой партии "Курс — социальная демократия" (SMER-SD) Роберт Фицо, победивший на парламентских выборах и получивший мандат на формирование правительства, подписал соглашение с двумя другими партиями о создании правящей коалиции, сообщает агентство Associated Press.

В коалицию войдут SMER-SD, у которой 42 места в парламенте, левая партия "Голос" бывшего премьер-министра Петера Пеллегрини с 27 депутатами и "Национальная партия" с 10 мандатами.

Парламент Словакии состоит из 150 депутатов. Коалиционное соглашение предусматривает, что партия Фицо сможет назначить премьер-министра и шесть министров, что открывает политику возможность вновь стать главой правительства, отмечает AP. "Голос" сможет выбрать спикера парламента и семь министров, а "Национальная партия" — трех министров.

Три партии в соглашении обязались проводить внешнюю политику, основанную на членстве в ЕС и НАТО, а также "уважая национальные интересы Словакии", пишет AP. Фицо во время предвыборной кампании обещал, что в случае его победы Словакия перестанет оказывать Украине военную помощь и передавать оружие, но сохранит гуманитарную помощь.

Временное правительство страны еще до формирования коалиции заявило о прекращении отправки дальнейшей военной помощи Киеву. При этом Минобороны Словакии рассматривало возможность отправки Украине нового пакета помощи до начала работы нового парламента, однако президент страны Зузана Чапутова выступила против такого плана. Она объяснила это позицией победившей на выборах партии, которая еще не сформировала правительство. Представитель главы государства Мартин Стрижинец указал, что Чапутова таким образом "уважает результаты демократических выборов".

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