Утром 7 октября боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" атаковали Израиль. Представители израильских властей заявили, что страна находится "в состоянии войны" впервые за полвека. Delfi рассказывает, что известно о ситуации к 18:00 среды, 11 октября.

Что случилось

В Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) призваны 300 тысяч резервистов для участия в боевых действиях против боевиков, рассказал в интервью CNN представитель израильских вооруженных сил Дорон Шпильман. "Нет ни одной семьи, в которой не было бы человека, призванного в армию. И, к сожалению, поскольку мы такая маленькая страна, нет семьи, в которой не было бы друзей или близких, которые до сих пор числятся пропавшими без вести", — отметил он. Шпильман подчеркнул, что Израиль готовится к различным сценариям развития ситуации.

Днем в среду ЦАХАЛ получил первый груз с американским вооружением — первый самолет из США прибыл на авиабазу на юге Израиля. "Сотрудничество между нашими вооруженными силами является ключевой частью обеспечения региональной безопасности и стабильности во время войны", — говорится в сообщении вооруженных сил.

Воздушная тревога в течение дня звучала по всей территории Израиля. Часть выпущенных боевиками ракет преодолела систему ПВО — в частности, в городах Ашкелон и Сдерот недалеко от границы с сектором Газа осколочные ранения получили шесть и один человек соответственно. Обстрелу также подвергся Тель-Авив.

Министерство образования Израиля объявило о переводе школ на дистанционный режим работы. "Онлайн-обучение будет направлено, прежде всего, на эмоциональные и социальные аспекты, чтобы укрепить жизнестойкость учеников, а также на образовательный контент, соответствующий ситуации", — говорится в заявлении ведомства. Решение о переходе в онлайн-формат еще в первый день атаки ХАМАС приняли многие местные школы, теперь это решение распространено на все учебные заведения.

В секторе Газа остановлена единственная электростанция, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на энергетическое ведомство Газы. Причиной этого названа нехватка топлива. В понедельник Израиль объявил о "полной блокаде" района.

Продолжается обострение на границе Израиля и Ливана. Около полудня по рижскому времени в сторону израильской территории была выпущена ракета, ответственность за это взяла на себя "Хезболла". ЦАХАЛ в ответ нанес удар по наблюдательному пункту группировки недалеко от границы с Ливаном, в нем участвовали авиация и сухопутные силы. Три человека получили ранения, утверждают местные СМИ.

В Израиль прибыл глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. "Министр иностранных дел прибыл сегодня в Израиль, чтобы продемонстрировать непоколебимую солидарность Великобритании с израильским народом после террористических атак ХАМАС. Он встретится с людьми, пережившими теракты, и высокопоставленными израильскими руководителями, чтобы заявить о поддержке Великобританией права Израиля на самооборону", — сообщает британское правительство.

Кроме того, достигнуто соглашение о вхождении оппозиционной партии Бенни Ганца "Национальное единство" в состав чрезвычайного правительства — так называемого правительства единства. Об этом в совместном заявлении сообщили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Ганц.

По требованию Ганца будет создан небольшой военный кабинет для руководства войной с ХАМАС, в который войдут только Нетаньяху, министр обороны Йоав Галлант и Ганц. Бывший генерал ЦАХАЛа, депутат от партии "Национальное единство" Гади Айзенкот вместе с министром Роном Дермером будут выступать в качестве наблюдателей в военном кабинете.

Также на время войны в расширенный кабинет безопасности войдут пять членов партии "Национальное единство" — Ганц, Айзенкот, депутат Гидеон Саар и еще двое, кандидатуры которых пока не определены.

Что известно о жертвах

Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что в результате израильских авиаударов по этому району погибли 1055 мирных жителей, еще 5184 человека получили ранения. Также сообщается о гибели восьми журналистов и девятерых сотрудников ООН.

В свою очередь, The Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о трех палестинцах, убитых израильскими поселенцами в деревне Кусра на Западном берегу реки Иордан, недалеко от Наблуса.

Также один человек был ранен в результате предполагаемого теракта со стрельбой на так называемом КПП "Туннели" к югу от Иерусалима.

Данные о потерях с израильской стороны не обновлялись с утра — по меньшей мере 1200 человек, в том числе 170 военных. Число госпитализированных превысило 3000 израильтян. Как сообщают израильские СМИ, больницы на севере Израиля начнут переводить пациентов в больницы в центральной части страны.

По подсчетам "Медузы", боевики в ходе атаки убили, ранили или взяли в заложники иностранцев из каких минимум 25 стран (многие из них имеют также израильское гражданство). В частности, дипломаты сообщили о гибели трех украинцев, четырех россиян, восьмерых французов и одиннадцати американцев. Ранения получили трое граждан Беларуси.

Что говорят за рубежом



Безопасность в регионе возможна только в случае создания независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил король Иордании Абдалла. "Мы остаемся непоколебимыми и не откажемся от своей роли в защите исламских и христианских святынь в Иерусалиме, какие бы трудности ни стояли у нас на пути", — добавил он.

Пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина в ходе брифинга спросили, планирует ли Кремль вслед за Евросоюзом признать ХАМАС террористической организацией. "Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один. Кроме того, конечно, Россия продолжает анализировать ситуацию и сохраняет свои позиции как страны, которая имеет потенциал участия в процессе урегулирования", — ответил Дмитрий Песков.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль не ведет себя в секторе Газа "как государство". Так он прокомментировал удары Израиля по территории сектора Газа после атаки ХАМАС.

"Израиль не должен забывать, что если он будет вести себя как организация, а не как государство, то в конце концов с ним поступят именно так", — подчеркнул Эрдоган, осудив "позорные методы", используемые израильской армие в густонаселенном секторе Газа.

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что поддержка Украины и Израиля является "абсолютным главным приоритетом" для США. Йеллен рассчитывает на поддержку обеих партий, несмотря на политические волнения в Конгрессе.

Военная и экономическая поддержка Украины "наряду с ресурсами для Израиля являются абсолютными приоритетами для администрации Байдена", сказала Йеллен.

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