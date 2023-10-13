В то время, как на границе с Сектором Газа концентрируется огромная группировка израильских войск — сотни тысяч срочников и резервистов, — израильское правительство стоит перед сложнейшим выбором.

Это перевод материала о ситуации с заложниками корреспондента Би-би-си Фрэнка Гарднера. Оригинал — здесь.

В Газе удерживаются по меньшей мере 150 израильских заложников, включая женщин, детей и стариков, и в случае полномасштабного вторжения ЦАХАЛ в сектор, которое, как некоторые ожидают, может начаться в ближайшее время, все они могут быть убиты.

Никто не настроен на компромисс

Как предполагается, Катар, Египет и, возможно, другие арабские страны ведут закулисные переговоры с ХАМАС об освобождении заложников, хотя бы частичном.

Одно из обсуждаемых предложений — обменять израильских женщин и детей на 36 палестинских женщин и несовершеннолетних, заключенных в израильских тюрьмах.

Но сейчас все гораздо сложнее, говорит старший аналитик Института политики и стратегии израильского Университета Райхмана Михаэль Мильштейн. По его словам, если в обычное время главным приоритетом для Израиля было бы возвращение заложников, сегодня это полное уничтожение ХАМАС.

Градус ярости с обеих сторон столь высок, что ни Израиль, ни ХАМАС не настроены на компромисс.

Израильтяне шокированы тем, с какой легкостью боевикам удалось прорвать их южную границу и хладнокровно убить по меньшей мере 1200 человек.

Палестинцы, и не только ХАМАС, живут под шквальными ответными бомбардировками: с субботы по Сектору Газа было нанесено более 2000 авиаударов, погибли более тысячи человек.

Сектор в полной блокаде, отрезан от электричества, воды, поставок топлива и медикаментов.

ХАМАС угрожает казнить по одному заложнику каждый раз, когда в Газе от авиаударов без предупреждения будут гибнуть мирные жители. Свидетельств того, что боевики начали осуществлять свою угрозу, нет.

В то же время, Израиль не проявляет признаков сдержанности, значительные части Газы намеренно превращаются в руины.

Однако, по мнению Мильштейна, ХАМАС, возможно, не станет цепляться за захваченных им женщин, детей и стариков. Они портят имидж группировки в мире и могут требовать большего ухода, что не всегда легко в условиях постоянных бомбардировок и необходимости сохранять место содержания заложников в тайне от замаскированных информаторов Израиля.

А вот из захваченных военнослужащих ХАМАС постарается извлечь максимум выгоды для себя, так что если переговоры состоятся, то за них он потребует самую высокую цену.

Трудное решение

Перед Израилем стоит дилемма: пойти на рискованную спасательную операцию или подождать, пока ХАМАС будет ослаблен авиаударами и может согласиться на какую-то сделку.

Но бомбардировки Сектора Газа тоже представляют большой риск для заложников. Хотя предполагается, что они содержатся в подземных туннелях и бункерах, это не дает полной защиты от авиаударов.

Также есть вероятность, что боевики убьют их в приступе ярости, либо когда поймут, что Израиль близок к их спасению.

Такое уже было в 2012 году в Нигерии, когда британский и нигерийский спецназ в ходе неудачной совместной операции пытались освободить двух заложников, удерживавшихся джихадистами.

Израиль экстренно создал оперативный штаб по ситуации с заложниками. К данному моменту установлены личности всех захваченных израильтян.

Те, кого удерживали на территории Израиля, уже освобождены военным и полицейским спецназом, все их похитители убиты.

Но в Газе ХАМАС на своей территории и может прятать людей в весьма обширной сети туннелей и подвалов.

"У нас нет всех данных о каждом доме и каждой улице в секторе Газа", — говорит Михаэль Мильштейн, прослуживший 20 лет в израильской военной разведке.

У Израиля есть большой опыт в освобождении заложников. В израильских вооруженных силах этому уделяют огромное значение и учат особенно тщательно.

Созданное в 1957 году секретное подразделение "Сайерет Маткаль" во многом похоже на британскую SAS или американскую группу "Дельта".

О нем стало широко известно в 1976 году после операции "Энтеббе", в ходе которой были освобождены пассажиры рейса Тель-Авив-Париж, захваченного террористами и совершившего посадку в аэропорту Уганды. Большинство заложников были израильтянами.

Командовал операцией Йонатан Нетаньяху — брат нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он был единственным погибшим в том рейде.

Сегодня от его брата Биби зависит жизнь десятков израильтян, и ему предстоит решить, каким путем он пойдет для их освобождения — переговоров или жесткой силы.

Ассиметричная война

Есть сообщения, что США оказывают помощь разведданными, и, возможно, даже предоставят свои силы специального назначения.

Крупная авианосная группа ВМС США расположилась в восточной части Средиземноморья.

Но ХАМАС показал, что способен вести асимметричную войну, что научился компенсировать огромное преимущество Израиля в технологиях и огневой мощи.

Не оставив почти никаких цифровых следов при координации нападения, он смог застать Израиль врасплох.

Боевики, которые в настоящее время охраняют более 150 заложников, будут, насколько это возможно, воздерживаться от выхода в эфир и действовать автономно. Все цифровые устройства у своих пленников они наверняка уже отобрали.

"Без сомнения, это самая сложная ситуация с заложниками, с которой Израиль когда-либо сталкивался в своей истории", — говорит Михаэль Мильштейн.

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