Министр обороны США Ллойд Остин сегодня посетил Израиль. Он пообещал Израилю поддержку всем необходимым и не исключил использования американских солдат. Иран, спонсор террористической организации ХАМАС, в ответ пригрозил расширением конфликта. Подконтрольная Ирану ливанская террористическая организация “Хизбалла” заявила о готовности выступить против Израиля. Владимир Путин заявил, что гражданские жертвы в случае наземной операции Израиля в Газе, будут “неприемлимыми”. Ранее, один из лидеров ХАМАС заявил, что Россия “отнеслась с симпатией” к нападению его организации на Израиль в прошедшие выходные.

13 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль и встретился с министром обороны страны Йоавом Галлантом. Как сообщает The Times of Israel, на совместной пресс-конференции Ллойд Остин заявил, что США продолжат поддерживать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) всем необходимым. Он так же не исключил возможность возможности отправки в регион американских войск.

В ответ на вопрос о возможности участия американских сил в борьбе против "Хизбаллы" на севере, Остин заявил: "Я не буду строить предположений о том, что может произойти в будущем", добавив, что "без всяких сомнений, США обеспечат Израиль всем необходимым для самообороны".

По его словам, Пентагон уже направил Израилю боеприпасы, средства ПВО и другие военные ресурсы, а также ракеты-перехватчики для системы "Железный Купол". Министр обороны США также заявил, что американские официальные лица "будут продолжать тесно сотрудничать с Израилем для обеспечения освобождения невинных мужчин, женщин и детей, находящихся в руках ХАМАС, включая американских граждан."

На вопрос о беспокойстве о жертвах авиаударов ЦАХАЛ среди мирного населения в секторе Газа, Ллойд Остин заявил: "У Израиля есть право на самооборону... Я работал с израильскими силами много лет, и мой опыт показывает, что они профессиональны, дисциплинированы и сосредоточены на правильных целях."

"Сейчас наступило время решимости, а не мести, сосредоточенности, а не паники, и безопасности, а не капитуляции," - заявил он.

Министр обороны Израиля Йосси Галлант завил, что Израиль никогда и ни при каких обстоятельствах не будет намеренно целиться в мирное население, и именно поэтому ЦАХАЛ просит жителей северной части сектора Газы эвакуироваться на юг.

Напомним, после нападения боевиков ХАМАС на мирное население на юге Израиля в прошедшие выходные, были убиты более 1,3 тыс израильтян и около 3,4 тыс ранены. От 150 до 200 человек, по последним данным, были захвачены боевиками ХАМАС в плен или считаются пропавшими без вести. ЦАХАЛ изгнал боевиков ХАМАС из страны и восстановил контроль над границей с сектором Газа.

ВВС Израиля начали наносить ответные удары по инфраструктуре ХАМАС в секторе, где проживают 2,3 млн человек. По последним данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии уже убиты 1,799 человек (в том числе 583 ребенка) 6,388 человек ранены. При этом ракетные обстрелы территории Израиля со стороны сектора Газа сегодня продолжились. На ливанской границе Израиля так же звучали выстрелы.

Во вторник 10 октября президент США Джо Байден выступил со специальным заявлением, в котором заявил о полной поддержке Израиля со стороны США и предупредил третьи страны от вмешательства в конфликт. Вчера США отправили к берегам Израиля авианосную ударную группу в составе крупнейшего авианосца "Джеральд Форд", ракетного крейсера "Нормандия", и трех ракетных эсминцев. Кроме того, США намерены расширить присутствие в регионе своих ВВС за счет увеличения числа боевых ударных самолетов F-35, F-15, F-16 и самолетов тактической воздушной поддержки A-10.

Утром в пятницу 13 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей северной части сектора (около 1 млн человек) "ради их собственной безопасности и защиты переместиться" в южную часть сектора. Израиль заявляет, что его целью является минимизация гражданских жертв в ходе борьбы с террористами ХАМАС, укрывающимися в жилых районах сектора Газа.

Также 13 октября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан посетил Ливан, где встретился с министром иностранных дел Ливана и лидером террористической организации "Хизбалла", контролирующей юг Ливана, Хасаном Насраллой.

Отметим, Иран не признает существования Израиля и является спонсором организаций "Хизбалла" в Ливане и ХАМАС в Секторе Газа. Ливан официально находится в состоянии войны с Израилем.

Министр иностранных дел Ирана пригрозил расширением израильско-палестинского конфликта в случае продолжения израильских авиаударов по сектору Газа. В этом случае, завил он, "мы можем представить себе любую возможность."

"Америка не может отправлять оружие и бомбы, чтобы убивать женщин, детей и гражданских лиц в Газе, и в то же время призывать все стороны к самоограничению," - заявил Амир-Абдоллахиан

Как передает агентство France Presse Замглавы "Хизбаллы" Наим Кассем также заявил, что его организация будет "полностью готова" присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, "когда придет подходящее время".

На этом фоне президент палестинской автономии, контролирующей Западный берег реки Иордан, Махмуд Аббас встретился в столице Иордании Аммане с госсекретарем США Энтони Блинкином. В своем заявлении по итогам встречи, он сравнил требования израильской армии к жителям северной части сектора Газа эвакуироваться на юг с Накбой ("Катастрофа", бегство и насильственное выселение 760 тысяч арабов в ходе войны за независимость Израиля 1948 года -ред.).

Как говорится в заявлении, опубликованном официальным палестинским информагентством Wafa по итогам встречи, Аббас "полностью отвергает перемещение нашего народа из сектора Газа".

Российский президент Владимир Путин также заявил сегодня на встрече с лидерами стран СНГ в Бишкеке, что наземная операция ЦАХАЛ в Газе будет "чревата серьезными последствиями для всех сторон". «Использование тяжелой техники в жилых районных — это серьезное дело..., а без техники в тех же самых жилых застройках проводить эти операции еще сложнее. Самое главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми", - завил он.

Напомним, с 24 февраля прошлого года Россия ведет захватническую войну в Украине, которая, по разным подсчетам, уже унесла жизни нескольких десятков тысяч украинцев. Российская армия использует иранские дроны "Шахед", для местного производства которых в РФ была развернута фабрика.

Ранее, в интервью российскому пропагандистскому каналу Russia Today, один из руководителей ХАМАС Али Барака заявил, что организация уведомила российские власти о нападении на Израиль и встретила российская сторона отнеслась к действиям его организации с симпанией. "Россия счастлива, что Америка впутается в Палестине. Это облегчает давление на нее в Украине". Он также завил, что ХАМАС производит в секторе Газа патроны для автоматов калашникова по российской лицензии. Российские чиновники не стали опровергать это заявление.

Ранее, в интервью российскому пропагандистскому каналу Russia Today, один из руководителей ХАМАС Али Барака рассказал, что организация уведомила российские власти о нападении на Израиль и российская сторона "отнеслась к действиям его организации с симпатией". “Россия счастлива, что Америка впутается в Палестине. Это облегчает давление на нее в Украине”. Он также завил, что ХАМАС производит в секторе Газа патроны для автоматов Калашникова по российской лицензии. Российские чиновники не стали опровергать это заявление.

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