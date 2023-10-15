Пентагон направил вторую авианосную ударную группу в восточную часть Средиземного моря, в то время как Израиль готовится расширить свои операции в секторе Газа, сообщают телекомпания CNN и ABC News.

Согласно заявлению Пентагона, США отправляют в регион второй авианосец, чтобы "сдерживать враждебные действия против Израиля".

Военные корабли США не предназначены для участия в боевых действиях в Газе или других операциях Израиля, но присутствие двух самых мощных кораблей ВМС США должно послать четкий сигнал Ирану и иранским силам в регионе, таким как "Хезболла" в Ливане, комментирует CNN.

Первая авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Джеральд Форд" уже прибыла к берегам Израиля в начале этой недели. Теперь в восточное Средиземноморье направляется ударная группа с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр". Собеседники телекомпании заявили, что корабль направится в воды вблизи Израиля. По словам одного из источников, неясно, как долго после прибытия "Дуайта Эйзенхауэра" там будет оставаться "Джеральд Форд".

Администрация Джо Байдена ясно дала понять, что авианосец и сопровождающие его силы предназначены не для участия в боевых действиях на стороне Израиля, а скорее для того, чтобы удержать других от вступления в конфликт, включая "Хезболлу", комментирует CNN.

В то же время 26-й экспедиционный отряд морской пехоты проводит подготовку на тот случай, если ему будет приказано приблизиться к Израилю, чтобы укрепить позиции сил США, сообщали ранее CNN американские чиновники на условиях анонимности.

По данным ВМФ США, "Дуайт Эйзенхауэр" — флагман авианосной ударной группы, к которой присоединятся ракетный крейсер и два ракетных эсминца.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram