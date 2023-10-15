Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала директиву Израиля об эвакуации больниц на севере Газы «смертным приговором для больных и раненых» и призвала пересмотреть это требование.

В субботнем заявлении ВОЗ осудила приказ об эвакуации 22 больниц, заявив, что жизни больных и раненых "висят на волоске" (цитата по Washington Post).

Перемещение 2 тысяч пациентов в южную часть сектора Газа, "где медицинские учреждения уже работают на полную мощность и не в состоянии справиться с резким ростом числа пациентов, может быть равносильно смертному приговору", заявили в ВОЗ (цитата по Times of Israel).

В интервью CNN представитель общества Красного Полумесяца Палестины Нибал Фарсах заявила, что организация не будет эвакуировать больницу "Аль-Кудс" и центр неотложной медицинской помощи из сектора Газа до ожидаемого наземного вторжения. Ранее организация сообщала о соответствующем призыве израильских военных.

"Мы не можем эвакуироваться, — сказала Фарсак. — У нас есть парамедики, которые работают на местах, пытаясь спасти людей".

"Мы не будем реагировать на угрозы Израиля эвакуировать больницы, наша моральная позиция требует от нас продолжать нашу работу", — заявил представитель палестинского министерства здравоохранения Ашраф аль-Кедра (цитата по CNN). Министерство требует открытия безопасного коридора для вывоза пациентов и раненых из сектора Газа, а также для ввоза гуманитарной помощи, медикаментов и топлива.

Израиль призвал палестинцев покинуть северную часть сектора Газа в преддверии ожидаемой наземной операции в Газе спустя неделю после самого смертоносного нападения ХАМАС в истории Израиля.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram