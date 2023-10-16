По данным экзит-полов, правая популистская партия "Право и справедливость" имеет шансы получить большинство мест на всеобщих выборах в Польше, но может столкнуться с трудностями при формировании правительства.

По данным опроса Ipsos, "Право и справедливость" наберет 36,8% голосов, а центристская оппозиция — 31,6%.

Гражданская коалиция Дональда Туска стремится положить конец восьмилетнему правлению ПиС под руководством ее лидера Ярослава Качиньского.

И если результаты экзит-пола Ipsos окажeтся верным, у Туска могут появиться шансы на победу.

"Польша победила, демократия победила. Это конец плохих времен, это конец правлению партии ПиС", — уже заявил он своим ликующим сторонникам в Варшаве.

Правящая партия приветствовала опрос Ipsos, который показал, что она может получить 200 мест в 460-местном Сейме, но ее лидер Ярослав Качиньский признал, что неясно, сможет ли он остаться еще на один срок на своем посту.

ПиС может не набрать 230 мест, необходимых для большинства, и, возможно, при формировании коалиционного правительства не сможет положиться на крайне правую Конфедерацию свободы и независимости, лидер которой признал, что ее дела обстоят гораздо хуже, чем ожидалось.

Партия Туска же, возможно, сможет достичь соглашения с двумя другими центристскими партиями, если результаты экзит-пола подтвердятся.

В воскресенье по всей Польше и в других странах возле избирательных участков образовались длинные очереди, поляки активно голосовали.

"Кампания была очень мощной и эмоциональной, поэтому в ней так много людей", — сказала Би-би-си избирательница по имени Агнес, поддержавшая "Право и справедливость".

Кто бы ни победил, военная поддержка Украины Варшавой вряд ли изменится, считают в Польше.

"У нас на границе идет война. Мы должны быть уверены, что правительство поведет нас в правильном направлении и будет более твердым по отношению к России", — сказала другая избирательница по имени Эла.

Лидер Гражданской коалиции Дональд Туск назвал это голосование самым важным для Польши после падения коммунизма и жизненно важным для ее будущего в Европейском союзе.

Однако Качиньский представляет своего соперника Туска марионеткой Берлина и Брюсселя и обещает поддерживать жесткую антимиграционную политику своей партии.

Обе партии объявляют о победе. Но есть нюанс

Святослав Хоменко, Би-би-си

После обнародования результатов экзит-полов обе большие партии объявили о своей победе, и теоретически обе имели на это право. Но есть нюанс.

Бывший (и давайте говорить честно, скорее всего, будущий) премьер-министр Польши Дональд Туск даже не скрывал триумфа ни в выражении лица, ни в интонации.

"Этот день войдет в историю Польши, как светлый день, день возрождения нашей Республики", — громогласно заявил он в своем избирательном штабе, перекрикивая радостные возгласы толпы своих сторонников.

"Гражданская коалиция" Туска еще перед выборами создала неформальный союз с блоком "Третий путь" и левыми: польские оппозиционные силы решили пойти на выборы тремя колоннами, но в случае победы сформировать новую власть вместе.

Данные экзит-пола дают этим трем силам суммарно 248 мандатов в Сейме при том, что для формирования большинства достаточно 230.

Победа? Вполне. Особенно если учесть, что результаты последних предвыборных опросов были вовсе не так благосклонны к противникам нынешней власти.

В штабе "Права и справедливости" царила совершенно другая атмосфера. Улыбки на лицах членов этой партии были натянутыми. А слова Ярослава Качиньского, лидера этой партии, формально занимающего пост вице-премьера, но в реальности самого влиятельного политика в стране: мол, мы победили на выборах в третий раз подряд, — встречали довольно жидкими аплодисментами.

"Право и справедливость" не обманула ожидания социологов и набрала больше всех голосов избирателей. Но что толку, если их недостаточно для формирования большинства, даже если добавить туда мандаты ультраправой "Конфедерации", тоже преодолевшей проходной барьер.

Впрочем, Качиньский и сам все прекрасно понимал: победа победой, говорил он, но перед нами стоит вопрос, удастся ли конвертировать этот успех в очередной срок нашей партии у власти. И тут же отвечал на этот вопрос: во власти или в оппозиции (он таки произнес это слово вслух) — мы не позволим, чтобы Польшу предавали, чтобы Польша потеряла независимость.

"Нам, — говорил Качиньский, — предстоят дни борьбы, но ее финал однозначно будет за нами".

Полный зал сторонников "Права и справедливости" отвечал ему скандированием "Победим!" — именно так, в будущем времени. То есть они тоже все понимали.

Конечно, все участники выборов оговаривались: сейчас нужно дождаться окончательных результатов выборов (что может случиться с теми, кто поспешит и начнет праздновать после первых озвученных социологами результатов экзит-поллов, недавно можно было наблюдать в Словакии).

Точно так же замерли, сжав кулаки, в европейских столицах: уход из власти евроскептиков в пятой по величине стране ЕС способен перезагрузить Евросоюз и дать ему новое дыхание.

Да и, думается, в Киеве: украинско-польские отношения в последние недели стали жертвой избирательной кампании, и теперь они, очень вероятно, получат шанс на перезагрузку.

Но слишком уж солидно выглядят цифры экзит-пола. Слишком убедительно выглядит эта во многом неожиданная победа оппозиционного — пока неформального — альянса для того, чтобы удержаться от прогноза: уже очень, очень скоро в Польше грядут большие, очень большие изменения.

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