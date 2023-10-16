Семилетний мальчик, ранее насильно вывезенный из Украины в Россию, вернулся домой благодаря механизму, разработанному при посредничестве властей Катара. Еще трое детей приедут на родину в ближайшее время. Об этом сообщили агентство Reuters и газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники; впоследствии информацию подтвердили в правительстве арабской страны.

По информации Reuters, первый ребенок вернулся в Украину еще 13 октября — семилетнего мальчика в феврале 2022 года разлучили с мамой, находившейся в тот момент в России, и отправили в детский дом. В прошлую пятницу его передали бабушке, которая через Эстонию вывезла его в Украину. По данным The Washington Post, мать ребенка остается в России под стражей; в чем ее обвиняют, не уточняется.

В ближайшие дни в Украину также вернутся двухлетний мальчик из Житомирской области — в начале полномасштабного вторжения он находился в больнице. Подробности того, как ребенок оказался в России, неизвестны; как напоминает The Washington Post, в первые недели после 24 февраля 2022 года некоторые районы Житомирской области были оккупированы войсками РФ.

Также на этой неделе из России смогут уехать девятилетний мальчик, который в феврале прошлого года жил со своими бабушкой и дедушкой в Херсонской области, а также 17-летняя девушка.

Сообщается, что встреча несовершеннолетних украинцев с их близкими проходит в посольстве Катара в Москве. Впоследствии дипломаты из этой арабской страны сопровождают воссоединившихся родственников на родину независимо от маршрута — либо по суше через страны Балтии или Беларусь и далее в Польшу, либо на самолете через Катар.

По словам собеседника Reuters, упомянутые четверо детей были первыми, на чей обмен согласились и Москва, и Киев после подтверждения того, что у них остались родственники в Украине. Утверждается, что по вопросу возвращения несовершеннолетних обе стороны активно сотрудничали с Катаром — именно арабские дипломаты по просьбе украинских властей выступили посредником и занялись проверкой каждого случая.

"Мы приветствуем сегодняшние позитивные новости о воссоединении детей с их семьями в Украине благодаря посредническим усилиям", — заявила министр Катара по международному сотрудничеству Лолва аль-Хатер. Она отметила, что в последнее время Доха находилась в "постоянном диалоге с нашими украинскими и российскими коллегами". По словам аль-Хатер, возвращение четырех детей в Украину — это "только первый шаг" в работе созданного Катаром механизма.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти вывезли из оккупированных регионов страны более 700 тысяч несовершеннолетних, заявляла детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова. Украинский проект "Дети войны" зафиксировал более 19,5 тыс. случаев принудительной депортации детей; только 386 из них удалось вернуть.

В марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой, их обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины.

В июле газета Financial Times со ссылкой на собственные источники писала, что переговоры о посредничестве в возвращении украинских детей на родину ведут Саудовская Аравия и Турция.

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