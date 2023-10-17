Заседание Совета Безопасности ООН было прервано для дополнительных консультаций. На голосование должны были быть представлены конкурирующие проекты резолюций от России и Бразилии.

Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке вечером в понедельник, 16 октября, отклонил российский проект резолюции в отношении деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Перед голосованием, на которое должны были быть представлены два конкурирующих проекта от РФ и Бразилии, заседание было прервано — по просьбе постпреда Объединенных Арабских Эмиратов 15 членов Совбеза удалились для дополнительных консультаций за закрытыми дверями.

Проект, предложенный РФ, призывал к "гуманитарному прекращению огня" и освобождению израильских заложников в секторе Газа, однако не содержал прямого осуждения нападения на Израиль группировки ХАМАС, признанной террористической в ЕС, США и ряде других стран. Голосование по проекту резолюции от Бразилии, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, перенесено на вечер 17 октября.

Разногласия в Совете Безопасности

Российский проект резолюции получил поддержку лишь пяти из 15 членов Совета, необходимый минимум для принятия резолюции — девять голосов, кроме того, необходимо, чтобы никто не наложил вето. По данным dpa, после проведенных консультаций Бразилия скорректировала свой текст, о внесении изменений просили Великобритания, Франция и ОАЭ. Однако принятие бразильского проекта также под вопросом.

Согласно имеющейся информации из дипломатических кругов, документ, предложенный РФ, призывал к немедленному прекращению огня и содержал "решительное осуждение" любого насилия и военных действий, направленных против гражданского населения, а также всех "актов терроризма", однако в нем не упоминался ХАМАС.

В свою очередь бразильский проект резолюции призывает к "гуманитарной паузе", также осуждает насилие, военные действия против гражданского населения и акты терроризма, но кроме того осуждает "отвратительные террористические атаки ХАМАС". В то же время в бразильском предложении содержится призыв к Израилю, не названному прямо, отменить требование эвакуации гражданского населения из северной части сектора Газа.

В прошлые выходные, 7 и 8 октября, экстренное заседание Совбеза ООН, созванное после масштабной атаки ХАМАС на Израиль, завершилось без однозначного осуждения действий палестинских боевиков. Позже, 13 октября, Совбез провел второе заседание за закрытыми дверями, но так и не смог выработать единый подход.

Генсек ООН считает невозможной эвакуацию в секторе Газа

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш назвал невозможным требование Израиля осуществить эвакуацию гражданского населения с густонаселенной территории сектора Газа за 24 часа. В ООН считают, что последствия настаивания на таком шаге могут обернуться гуманитарной катастрофой.

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