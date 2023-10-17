Мужчина, накануне застреливший двух подданных Швеции в Брюсселе, был "нейтрализован" утром во вторник, сообщил мэр брюссельской столицы Филипп Клоз телеканалу BFM.

Бельгийский министр внутренних дел Аннелис Верлинден рассказала телеканалу VRT, что у подозреваемого обнаружили то же автоматическое оружие, что использовалось во время нападения в понедельник.

Из сообщений СМИ непонятно, был ли подозреваемый ранен или убит в ходе задержания. Так, Reuters пишет, что он "мог быть арестован", Bloomberg использует формулировку "подстрелен и задержан", Associated Press сообщает об убийстве при попытке задержания.

По словам министра юстиции Винсента Ван Квикенборна, убивший вчера двух человек мужчина — 45-летний уроженец Туниса, который безуспешно просил убежище в Бельгии с 2019 года и был известен полиции из-за незаконного проживания на территории королевства.

Накануне вечером в Брюсселе были застрелены два подданных Швеции, еще один серьезно ранен. Ответственность на себя взял некий Абдесалем аль-Гилани, опубликовавший в соцсетях видео о том, что убийством шведов он хочет "отомстить во имя мусульман". Оснований считать, что нападение прямо связано с противостоянием Израиля и ХАМАС, сейчас нет, заявили в бельгийской прокуратуре.

Нападение произошло во время футбольного матча между сборными Бельгии и Швеции. Игра была приостановлена, болельщики оставались на стадионе в течение нескольких часов в ожидании эвакуации. Погибшие, судя по всему, были футбольными фанатами.

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