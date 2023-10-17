С тех пор как ранним утром в субботу, 7 октября, ХАМАС начал операцию "Наводнение Аль-Аксы" — масштабное и хорошо скоординированное нападение на Израиль — в мире стали задаваться вопросом об организаторах палестинского вторжения, со всей очевидностью заставшего израильские спецслужбы врасплох.

Многие из высокопоставленных лиц ХАМАС — военизированной палестинской группировки, контролирующей сектор Газа — иногда появляются в средствах массовой информации, скрывая лицо под маской. А несколько влиятельных членов правления организации и вовсе провели большую часть своей жизни, скрываясь от израильских спецслужб. Что, впрочем, не помешало по меньшей мере двоим из них быть принятыми в России на самом высоком уровне.

"Би-би-си" приводит список наиболее значимых лидеров ХАМАС — как из числа политических деятелей, так и из числа военных командиров бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам".

Мохаммед Дейф

Настоящее имя — Мохаммед Диаб аль-Масри (также известный как Абу Халед или Аль-Дейф). Он возглавляет военизированное крыло ХАМАС, бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам". Родился в Газе в 1965 году.





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Палестинцы называют его "мозгом" ХАМАС, израильтянам он известен как "Глашатай смерти" или "Боец с девятью жизнями".

Диплом бакалавра Дейф получил, отучившись в Исламском университете Газы. В студенческие годы он был известен любовью к актерскому мастерству (и театру в целом) и даже сформировал там сценическую группу.

Когда в 1987 году было объявлено о создании ХАМАС, Дейф одним из первых вступил в его ряды. В 1989-м он был арестован израильскими властями и 16 месяцев провел за решеткой — без суда и следствия, просто по факту работы в военном аппарате ХАМАС.

За время своего заключения Дейф договорился с Закарией Аль-Шорбаги и Салахом Шехаде о создании отдельной от ХАМАС группировки с целью захвата израильских солдат — тех самых "Бригад Аль-Кассам".

Освободившись из тюрьмы, Дейф свел разрозненные "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам" в единое военное формирование, став (наряду с лидерами нескольких бригад) одним из его основателей.

Он же разработал схему строительства туннелей, по которым боевики ХАМАС проникали на израильскую территорию об обход блокпостов, и активно выступал в поддержку запуска большего количества ракет.

Однако наиболее серьезное обвинение против него — разработка плана и непосредственное руководство серией "операций возмездия" в ответ на убийство Яхьи Айяша, изготовившего бомбы для терактов в начале 1996 года (при взрывах автобусов тогда погибло около 50 израильтян), а также участие в захвате и убийстве в середине 1990-х годов трех израильских солдат.

В 2000 году израильским властям удалось его задержать и вновь заключить в тюрьму, но Дейф умудрился бежать в начале так называемой Второй интифады (вооруженного восстания против Израиля в 2000-2005 годах — прим. Delfi) и с тех пор о нем почти ничего не известно наверняка: следов за собой он старается не оставлять.

Существуют лишь три известных израильтянам изображения Дейфа: одно фото было сделано много лет назад, когда он был еще очень молод, на другом его лицо скрывает маска, на третьем — и вовсе видна одна его тень.

Самым серьезным из многочисленных покушений на его жизнь была попытка убийства в 2002 году: Дейф чудом остался жив, но в результате ранения потерял один глаз. По данным израильских властей, в результате других покушений он лишился еще и ноги и руки, а также с трудом разговаривает.

В 2014 году, в ходе операции Израиля в секторе Газа, продолжавшейся почти восемь недель, израильские военные убили его жену и двоих детей, но самому Дейфу вновь удалось спастись.

Прозвище Абу Халед он получил, сыграв персонажа с этим именем в пьесе "Клоун". Настоящий Абу Халед жил в эпоху раннего Средневековья.

Само слово "Дейф" по-арабски означает "гость". Такое прозвище он выбрал, поскольку нигде не остается надолго, проводя каждую ночь в новом месте, чтобы его не смогли разыскать израильские спецслужбы.

Марван Исса

Марван Исса, или "человек-тень" — правая рука Мохаммеда Дейфа. Он заместитель главнокомандующего бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам", входящий в политсовет ХАМАС и военное бюро движения.





Фото: Media Sources

В годы так называемой Первой интифады (1987-1994) из-за связей Иссы с ХАМАС (куда он вступил в очень юном возрасте) израильские спецслужбы пять лет продержали его под стражей.

В Израиле уверяют, что, пока он жив, "войну интеллекта" с ХАМАС окончить победой не удастся, поскольку Исса "настолько умен, что может из пластика сделать металл".

В юности он подавал большие надежды как баскетболист, но его спортивная карьера не сложилась, поскольку в 1987 году он был арестован израильскими спецслужбами по обвинению в связях с ХАМАС.

Через 10 лет, в 1997-м, он был арестован вновь, уже палестинской администрацией, и на свободу ему удалось выйти лишь три года спустя, в 2000-м, когда началась так называемая Вторая интифада (она же "интифада Аль-Аксы").

После освобождения из тюрьмы Исса сыграл ключевую роль в развитии военной структуры "бригад Аль-Кассам".

Из-за своего высокого положения в ХАМАС он числится в списке самых разыскиваемых в Израиле людей. В 2006 году, в ходе встречи военного руководства ХАМАС израильские спецслужбы устроили на него покушение, в результате которого Исса был серьезно ранен, но остался в живых.

В ходе обоих полномасштабных вторжений в сектор Газа, в 2014 и 2021 годах, израильская авиация дважды прицельным ракетным ударом в щепки разносила его дом. В результате был убит брат Иссы, но сам он вновь избежал смерти.

До 2011 года спецслужбы даже не знали, как именно он выглядит (с арестованным в 1987-м его связали позже) — пока его лицо не появилось на групповом снимке, сделанном во время встречи с палестинским руководством заключенных, освобожденных Израилем в обмен на солдата Гилада Шалита, похищенного ХАМАС за пять с лишним лет до того.

Израильским спецслужбам Исса известен и под другим именем, Абу Аль-Бараа, и там не сомневаются в его личной причастности к подготовке за последнее десятилетие целого ряда вылазок, включая и последнюю — "Наводнение Аль-Аксы".

То, насколько мощным был удар палестинцев, степень организации столь масштабного вторжения и четкая координация ударных подразделений с разведкой и группами техподдержки, а также очевидный упор боевиков на штурм поселений и военных объектов — все это, по мнению израильтян, свидетельствует об участии в подготовке операции "Человека-тени".

Яхья Синвар

Фото: Getty Images

Лидер движения ХАМАС и глава его политбюро в секторе Газа, Яхья Ибрагим Аль-Синвар родился в 1962 году. Он является основателем службы безопасности ХАМАС, известной как "Маджд", занимающейся выявлением потенциальных агентов Израиля и слежкой за установленными сотрудниками израильской разведки и спецслужб.

Синвара арестовывали трижды. Первый раз — в 1982 году, когда он провел четыре месяца под административным арестом.

В 1988 году Синвар был арестован в третий раз и приговорен к четырем пожизненным срокам заключения. Однако, пока он отбывал наказание, в плен к ХАМАС попал израильский солдат Гилад Шалит, танк которого был подбит ракетой боевиков.

История Шалита получила в Израиле огромный резонанс, в его поддержку устраивались многочисленные масштабные демонстрации, и для освобождения сержанта власти страны были готовы пойти на любые меры. В конце концов, пять с лишним лет спустя, в 2011 году, его удалось вызволить из заложников, обменяв на более чем 1000 палестинцев, отбывавших наказание в израильских тюрьмах.

Наряду с другими членами ХАМАС и ФАТХ, был в их числе и Яхья Синвар. После освобождения он вновь занял свое место в политбюро ХАМАС на правах одного из видных лидеров движения.

В сентябре 2015 года Конгресс США включил имя Синвара в список "международных террористов".

13 февраля 2017 года он был избран главой политбюро ХАМАС в секторе Газа, сменив на этом посту Исмаила Ханию.

Абдулла Баргути

Фото: AFP

Баргути родился в Кувейте в 1972 году, но в 1990-м, после Второй войны в Персидском заливе, уехал в Иорданию.

Получив иорданское гражданство, он поступил в южнокорейский университет, где три года учился на инженера-электрика. Там он научился производству взрывчатых веществ, а диплом получать в итоге не стал, узнав, что ему выдали разрешение на въезд в Палестину.

Для окружающих его навыки взрывотехника оставались тайной, до тех пор пока однажды, зайдя в отдаленный район на Западном Берегу, он не продемонстрировал, на что способен, своему двоюродному брату Билалу Аль-Баргути. Билал рассказал об увиденном своему командиру, и Абдуллу Баргути пригласили вступить в ряды "Бригад аль-Кассама".

Там Абдулла получил прозвище Инженер, поскольку не только чуть ли не на коленке клепал детонаторы, но и наладил производства взрывчатки и отравляющих веществ из картофеля.

В одном из складских помещений своего города Баргути фактически оборудовал военный завод.

В 2003 году он был случайно арестован израильским спецназом и три месяца провел на допросах.

Считается, что Баргути несет личную ответственность за убийство десятков израильтян, и на втором судебном процессе против него присутствовали члены семей многих погибших.

Ему был вынесен самый длительный тюремный срок за всю историю израильского правосудия — а возможно, и за всю историю правосудия вообще: 67 пожизненных заключений, плюс еще 5200 лет лишения свободы.

Некоторое время его держали в одиночной камере, но там он объявил голодовку и его пришлось перевести обратно.

"Принцем Тени" Баргути окрестил себя сам, написав в тюрьме книгу с одноименным названием. Там он рассказывает о своей жизни и подробностях операций, которые он проводил с другими заключенными — проносил взрывчатку через израильские военные блокпосты, устраивал дистанционные бомбардировки и т. д.

Исмаил Хания

Фото: Reuters

Исмаил Абдель Салам Хания по прозвищу Абу Аль-Абд родился в лагере палестинских беженцев. Он возглавляет политбюро движения ХАМАС и правительство Палестинской автономии в Газе. На посту премьер-министра он находится с 2006 года.

В 1989 году Израиль на три года заключил его в тюрьму, а по истечении этого срока Хания (вместе с рядом лидеров ХАМАС) был вывезен в Мардж аль-Зухур — нейтральную зону между Израилем и Ливаном, где провел еще год.

После этого он вернулся в Газу и в 1997 году стал секретарем и правой рукой духовного лидера движения ХАМАС, шейха Ахмеда Ясина, что существенно укрепило его позиции.

16 февраля 2006 года ХАМАС назначил Ханию премьер-министром Палестины, и он вступил в должность уже 20 числа того же месяца.

Год спустя правительство Хании было распущено президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, однако ХАМАС объявил это решение нелегитимным, и кабинет продолжил работу, фактически захватив контроль над сектором Газа.

Кровопролитная борьба за власть там продолжалась неделю, пока представителей возглавляемого Аббасом движения ФАТХ окончательно не вытеснили из Газы. Впрочем, с тех пор Хания неоднократно призывал оппонентов заключить мир.

6 мая 2017 года он был избран главой политбюро ХАМАС, и именно в этом качестве посещал в 2022 году Россию, где был принят главой МИД Сергеем Лавровым, заявив, что ХАМАС разделяет "многие позиции российской внешней политики".

Он также выступил перед депутатами Госдумы и даже заехал в Казань, где встретился с главой Татарстана Русланом Миннихановым.

За четыре года до того Госдепартамент США признал Ханию террористом.

Халед Машааль

Фото: AFP

Халед Машааль, он же Абу Аль-Валид, родился в деревне Сильвад на Западном берегу Иордана в 1956 году. Там он получил начальное образование, но заканчивал школу он уже в Кувейте, куда переехала его семья.

Машааль — один из основателей ХАМАС. С 1996 по 2017 год он возглавлял Президиум политбюро организации, а после смерти шейха Ахмеда Ясина в 2004 году именно он был назначен лидером движения.

В 1997 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично попросил израильскую разведку (Моссад) разработать план убийства Машааля. Вскоре после этого сразу 10 агентов по поддельным канадским паспортам проникли в Иорданию, где Машааль тогда жил, и, подкараулив его на прогулке в Аммане, ввели ему отравляющее вещество.

Власти Иордании узнали о попытке убийства и задержали двух причастных к ней сотрудников Моссад. Тогда король Иордании Хусейн попросил у премьер-министра Израиля противоядие от использованного токсина, но Нетаньяху поначалу отказался это сделать.

Покушение приобрело яркий политический оттенок, и в конфликт вмешался президент США Билл Клинтон, который убедил Нетаньяху дать Иордании необходимый антидот.

В марте 2006 года Машааль возглавил визит делегации ХАМАС в Москву, где встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Патриархом Всея Руси Алексием II. В следующем 2007 году Машааль посетил Москву повторно.

В сектор Газа Машааль вернулся лишь 7 декабря 2012 года — впервые с тех пор как его увезли оттуда 11-летним мальчиком. На КПП Рафах его встречала делегация лидеров Палестинской автономии, а вдоль всей дороги в город Газа Машааля приветствовали толпы рядовых палестинцев.

Махмуд Захар

Фото: Getty Images

Махмуд Захар родился в 1945 году в городе Газа, в семье палестинца и египтянки, и раннее детство провел в египетском городе Исмаилия.

Школьное образование он полностью получил в Газе, после чего отучился в Университете Айн-Шамс в Каире, получив в 1971 году диплом бакалавра общей медицины, а в 1976-м — и магистра общей хирургии. По окончании учебы он работал врачом в больницах Газы и Хан-Юниса, пока израильские власти не добились его увольнения за политические взгляды.

Захара считают одним из наиболее авторитетных членов политического руководства ХАМАС.

В 1988 году, спустя всего полгода после основания ХАМАС, Махмуд Захар шесть месяцев провел в израильских тюрьмах. Он также был в числе палестинских лидеров, вывезенных Израилем в 1992 году в Мардж аль-Зухур, где они год провели под наблюдением.

После того как в 2005 году ХАМАС одержал победу на всеобщих выборах в Палестинской автономии, Захар получил в новом правительстве Исмаила Хании пост министра иностранных дел — и вместе с Ханией был отправлен в отставку Махмудом Аббасом, что в итоге привело к расколу среди палестинцев.

Однако еще до этого Захар пережил покушение, когда израильские спецслужбы сбросили на его дом в секторе Газа почти 500-килограммовую бомбу. В результате удара погиб его старший сын Халед, но сам он отделался лишь легкими травмами.

В 2008 году Захар потерял и второго сына: Хоссам оказался одним из 18 боевиков "Бригад Аль-Кассам", убитых в ходе израильского рейда 15 января к востоку от сектора Газа.

Перу Захара принадлежит несколько эссе, политических выступлений и других литературных произведений, в том числе "Проблемы современного общества… с точки зрения Корана", "Места под солнцем нет" (написанным в качестве ответа на книгу Биньямина Нетаньяху "Место под солнцем") и роман "На тротуаре".

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