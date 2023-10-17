Активистка движения за защиту климата Грета Тунберг была задержана полицией во вторник, 17 октября, в ходе акции протеста против нефтяных и газовых компаний в центре Лондона.

Тунберг была среди десятков протестующих, которые собрались у гостиницы InterContinental на улице Парк-Лейн, где проходит конференция Energy Intelligence Forum. Среди спикеров конференции числятся руководители нефтяных компаний Saudi Aramco и норвежской Equinor, а также министр энергетической безопасности Великобритании.

Активисты пытались заблокировать доступ к отелю, скандируя лозунг "Долой нефтяные деньги". Представители организации "Гринпис" развернули с крыши InterContinental плакат с надписью "Заставьте большую нефть заплатить".

Как сообщает AP, Тунберг увели с демонстрации два офицера полиции. Вместе с ней было задержано еще около 10 активистов.

Активисты обвиняют нефтяные компании в нежелании переходить на "зеленую" энергетику

Протестующие обвиняют компании, добывающие ископаемое топливо, в намеренном замедлении перехода мировой энергетики на возобновляемые источники энергии с целью получения большей прибыли.

"Мир тонет в ископаемом топливе. Наши надежды, мечты и жизни смываются потоком "зеленой" пропаганды и лжи. На протяжении десятилетий эти компании осознавали последствия своих бизнес-моделей, и тем не менее ничего не сделали. Мы не можем позволить этому продолжаться", — заявила журналистам Тунберг перед выходом на протест.

Представители экологических групп пообещали устраивать подобные акции в течение всей конференции, которая должна продлиться три дня.

Это уже не первый арест Греты Тунберг. 17 января 2023 года экоактивистка была задержана полицией Германии из-за участия в акции протеста против расширения угольного карьера у заброшенной деревни Лютцерат.

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