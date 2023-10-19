Пакет помощи Украине, который президент США Джо Байден на текущей неделе намерен представить на рассмотрение Конгресса, может составить 60 миллиардов долларов, сообщила телекомпания NBC News со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием законопроекта.

Общий объем дополнительного пакета на финансовый год, который заканчивается в сентябре 2024 года, составит около 100 млрд долларов. Из них примерно 40 млрд долларов планируется потратить на помощь Израилю, Тайваню и на обустройство границы США с Мексикой.