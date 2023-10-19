Полицейские в Татарстане 18 октября задержали редактора проекта "Idel.Реалии" (Татаро-Башкирской службы "Радио Свобода") Алсу Курмашеву, сообщает само издание. Журналистку обвиняют в отказе самостоятельно зарегистрироваться в качестве "иностранного агента", за это ей грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Курмашева постоянно проживает в Праге вместе с мужем и двумя детьми. 20 мая она отправилась в Россию "в связи с неотложной семейной необходимостью", пишет "Радио Свобода". Впервые журналистку задержали в аэропорту Казани 2 июня, когда она ожидала авиарейс для возвращения в Чехию.

Поводом для задержания стал американский паспорт Курмашевой — о наличии второго гражданства в соответствии с законами РФ женщина должна была уведомить российские власти. Оба паспорта изъяли, из-за чего журналистка вынужденно осталась в Казани. Также ей выписали штраф за невыполнение требования о регистрации двойного гражданства.

18 октября редактора "Idel.Реалии" задержали вновь — на этот раз ее обвинили в том, что журналистка не зарегистрировалась в реестре "иноагентов". По данным государственной телерадиокомпании "Татарстан", Курмашева находится в СИЗО, мера пресечения судом еще не назначена. Журналистке грозит наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы на срок до 5 лет.

Также ГТРК "Татарстан" утверждает, что, по данным следствия, Курмашева "собирала информацию о военной деятельности России и передавала ее иностранным источникам". В дополнение телеканал опубликовал скриншот личной переписки — как утверждается, редактор "Idel.Реалии" обсуждала с мужем передачу некой книги на встрече американского фонда; якобы журналистка "распространяла свою книгу в кулуарах Белого дома в Вашингтоне", а "один экземпляр предназначался даже Джо Байдену".

"Алсу пользуется у коллег большим уважением, в семье она любящая жена и заботливая мать двух детей. Она должна быть немедленно освобождена, чтобы вернуться к своей семье", — заявил Джеффри Гедмин, исполняющий обязанности президента медиакорпорации " Радио Свободная Европа / Радио Свобода".

В заявлении редакции подчеркивается, что Курмашева — "опытный журналист, многие годы пишущий о проблемах национальных меньшинств в Татарстане и Башкортостане".

Законодательство об "иноагентах" действует в России с 2012 года, в прошлом году его толкование было серьезно расширено — внести в реестр могут любого человека, который, по версии властей, находится под "иностранным влиянием". "Радио Свобода" и его проекты добавлены в список с 2017 года; Курмашева в личном качестве не признана "иноагентом".

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