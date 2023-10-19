Украинские депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Москвой, сообщает Euronews.

Таким образом Киев приблизился к запрету Украинской православной церкви (УПЦ), к названию которой часто добавляют приставку "Московского патриархата".

Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

"За" проголосовали 267 нардепов при необходимых 226.

На протяжении последних лет УПЦ теряла паству и храмы, но по-прежнему остается влиятельной церковной структурой и крупным собственником. По данным мониторингового проекта Опендатабот, с начала полномасштабной войны не менее 277 церквей перешли из УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), получившей автокефалию от Константинопольского патриархата. Тем не менее УПЦ насчитывает более 8 тысяч приходов по всей стране.

Глава РПЦ патриарх Кирилл последовательно поддерживает действия Кремля и выступает с милитаристскими речами.

С ноября прошлого года правоохранительные органы Украины проводили обыски в храмах УПЦ. По материалам СБУ заведены 68 уголовных дел против представителей УПЦ, в частности, о ведении "подрывной деятельности", "госизмене" и "коллаборационизме".

На голосование в Раде отреагировали в УПЦ. Там утверждают, что текст, который еще не является законом, "требует доработки", поскольку "нарушает право на свободу вероисповедания" и "не соответствует Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины".

Возглавляющий УПЦ митрополит Онуфрий неоднократно заявлял, что его организация административно не зависит от Москвы и зарегистрирована в Украине как юридическое лицо без приставки "Московского патриархата".

Дата второго чтения пока неизвестна.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram