Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщается в пресс-релизе Пентагона.

Кроме того, дополнительные подразделения американских военных приведены в готовность к отправке в регион "на случай непредвиденных обстоятельств".

Согласно заявлению Минобороны США, эти шаги были ответом на "недавнюю эскалацию ситуации со стороны Ирана и его марионеточных сил на Ближнем Востоке".

Ранее США перебросили в восточную часть Средиземного моря авианосцы "Дуайт Эйзенхауэр" и "Джеральд Форд". Согласно заявлению Пентагона, это было сделано, чтобы "сдерживать враждебные действия против Израиля".

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