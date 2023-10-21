Палестинская радикальная группировка ХАМАС готова освободить часть заложников, захваченных в Израиле, если Израиль прекратит военную операцию против группировки, заявил член политбюро "Хамаса" Мохаммад Назаль в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera в субботу, 21 сентября.

Есть три группы заложников — мирные жители, солдаты и поселенцы, сказал он, отметив, что ХАМАС готов отпустить только мирных жителей.

После переговоров, которые прошли при посредничестве Катара, ХАМАС освободил двух американских заложниц.

Двести человек до сих пор находятся в плену у ХАМАС.

В субботу израильская армия предоставила последнюю оценку числа заложников.

По данным армии, в плену у ХАМАС находится 210 человек, а не 201, как сообщалось ранее.

После требования Израиля покинуть северную часть сектора Газа, около 700 тысяч палестинцев уже уехали на юг анклава, сообщила в субботу ЦАХАЛ.

Мирным жителям, оставшиеся в городе Газа и на севере атклава, ради их собственной безопасности следовало бы перебраться в район к югу от природного заповедника Вади-Газа, заявил в телевизионном заявлении пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари.

После требования Израиля покинуть северную часть сектора Газа, около 700 тысяч палестинцев уже уехали на юг анклава, сообщила в субботу израильская армия.

Мирные жители, оставшиеся в городе Газа и северном анклаве, должны покинуть природный заповедник Вади Газа ради собственной безопасности, заявил в телевизионном заявлении пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари.

Он предупредил, что Израиль усилит атаки на военные объекты и правительственные объекты, связанные с палестинской группировкой ХАМАС, на севере сектора Газа.

"Мы продолжим атаковать цели, которые могут представлять угрозу для наших сухопутных войск на следующих этапах войны", — заявил Хагари.

По оценкам ООН, 1,4 миллиона человек покинули свои дома в секторе Газа с 7 октября, когда началась война между Израилем и ХАМАС после беспрецедентного вторжения ХАМАС в Израиль.

Из этого числа более 544 000 нашли убежище в учреждениях Палестинского агентства ООН по делам беженцев.

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